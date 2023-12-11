Методы развития животноводства перенимает Казахстан у Австралии

Сельское хозяйство, Правительство
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Казахстанские специалисты посетили "зеленый" континент, чтобы узнать, каким образом австралийские фермеры достигли такого экономического успеха в животноводческой отрасли

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Казахстанская делегация посетила Австралию для изучения передовых методов ведения животноводства. В ее состав вошли представители агробизнеса, министерства сельского хозяйства, руководство акиматов Туркестанской, Костанайской, Алматинской областей и Жетысу. Возглавил делегацию заместитель премьер-министра Серик Жумангарин, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

Австралия – глобальный экспортер: на первом месте в мире по доле экспорта баранины и на втором – по говядине. У страны порядка 100 рынков поставок продукции. При этом практически нет господдержки сельского хозяйства. Каким образом австралийские фермеры достигли такого экономического успеха в животноводческой отрасли, узнавали казахстанские специалисты.

Первая встреча состоялась с крупнейшей отраслевой организацией «Животноводство Южной Австралии», соучредителем MLA (Meat and Livestock Australia), которая представляет интересы более 3,5 тыс. производителей говядины и баранины, а также 6 тыс. – красного мяса и шерсти в Южной Австралии. Организация работает над повышением устойчивости и прибыльности индустрии производства мяса и шерсти, представляет и защищает интересы производителей, занимается их обучением, управляет специальным фондом. Представители ассоциации рассказали о мерах поддержки и существующих сборах с фермеров на национальном и региональном уровнях, методах их работы. Биобезопасность и прослеживаемость скота стоят во главе угла.

Знакомство с передовыми методами ведения сельского хозяйства казахстанских специалистов продолжилось в международном учебном центре, кампусе Roseworthy университета Аделаиды. Вуз специализируется на изучении ведения сельского хозяйства в засушливом климате. Кампус Roseworthy является крупным центром исследований в сфере животных и ветеринарии в Южной Австралии. Расположен на площади в 1,6 тыс. га. Есть действующая ферма, где студенты сразу получают практический опыт и знания.

Профессор Вейн С Пичфорд рассказал казахстанским фермерам и членам делегации о научном подходе к ведению сельского хозяйства в Австралии. По его словам, карта осадков является исходной базой и решающим фактором для определения культуры и вида выращиваемого скота в том или ином штате. Выращивание и откорм КРС концентрируются близ морского побережья, а овец – в более засушливых районах, посевы зерновых – согласно потреблениям воды.

Казахстанских специалистов интересовало много вопросов, связанных со способами разведения и содержания скота, кормового рациона и других. К слову, при таком развитом экспорте фермеры очень консервативны в отношении интенсивного увеличения поголовья скота и не намерены истощать землю при общей тенденции ухудшения климата.

Фото пресс-службы правительства РК

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