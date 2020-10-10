В Бейруте снова прогремел мощный взрыв, есть погибшие и раненые

В столице Ливана взорвался и загорелся склад горюче-смазочных материалов. Разрушены здания, есть погибшие и раненые. Пожарные и местные жители борются с огнем и пытаются найти в завалах пострадавших, сообщает Vesti.ru.

О мощном взрыве в районе Бейрута Тарик-Джидиде вечером 9 октября проинформировал ТАСС.

Как отмечается, ударная волна была такой силы, что в близлежащих зданиях вылетели стекла и треснули стены. После взрыва начался пожар. Местных жителей эвакуировали. Добровольцы вместе со спасателями тушат пламя и разбирают завалы в поисках пострадавших.

По информации Ливанского Красного Креста,  не менее 5  человек погибли, еще около 50 получили ранения.

Это уже третья подобная катастрофа в ливанской столице за последние два месяца.

Напомним, 4 августа в порту Бейрута прогремел мощнейший взрыв, а 10 сентября там же случился сильный пожар.

