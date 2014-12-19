В Казахстане запустят дополнительные поезда к Новому году

Общество
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Ксения Воронина
В Казахстане запустят дополнительные пассажирские поезда в связи с предстоящими зимними праздниками, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу  АО "Пассажирские перевозки".

Так, по внутренним маршрутам будет введено 10 поездов, следующих по направлениям:

- № 61/62 Алматы-2 – Арысь-1, отправлением из Алматы-2 и Арысь 26, 30 декабря 2014 г.;

- № 151/152 Алматы-2 – Кокшетау, отправлением из Алматы-2 27 декабря, из Кокшетау 29 декабря 2014 г. ;

- № 153/154 Астана – Костанай, отправлением из Астаны 29 декабря, из Костаная 30 декабря 2014 г.;

- № 156/155 Астана – Арысь, отправлением из Астаны 29 декабря, из Арысь 30 декабря 2014 г.;

- № 501/502 Мангышлак – Бейнеу, отправлением из Мангышлака 27, 29 декабря, из Бейнеу 28, 30 декабря 2014 г.

Также установлено курсирование международных пассажирских поездов:

- № 325/326 Новосибирск – Алматы, отправлением из Новосибирска 27, 29 декабря 2014 г., 3, 5, 7 января 2015 г., из Алматы 29, 31 декабря 2014 г., 5, 7, 9 января 2015 г. на 5 рейсов;

- № 371/372 Новокузнецк – Караганды, отправлением из Новокузнецка 26, 30 декабря 2014 г., 4, 8 января 2015 г., из Караганды 28 декабря 2014 г., 1, 6, 10 января 2015 г. на 4 рейса.

Руководство АО "Пассажирские перевозки" подчеркивает, что при разработке графика данных разовых дополнительных маршрутов большое внимание было уделено обеспечению удобства для пассажиров.

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