В консерватории имени Курмангазы состоялся концерт альтовой музыки

Фото: пресс-служба МКИ РК

Мероприятие было посвящено памяти Якова Фудимана - выдающегося казахстанского альтиста, профессора, кавалера ордена «Құрмет» и основателя казахстанской альтовой школы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры и информации РК

Яков Фудиман оставил не только богатейшее музыкальное наследие, но и создал школу, воспитавшую более 150 студентов. Среди них – заслуженные деятели культуры, лауреаты международных конкурсов, ведущие педагоги и артисты.

Вечер, посвященный памяти Якова Фудимана, стал не только концертом, но и напоминанием о том, насколько велик вклад маэстро в развитие альтового искусства Казахстана, отметили в Минкультуры.