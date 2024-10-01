В Кызылорде прошла выставка-ярмарка «Kitap qala»

Точкой притяжения посетителей ярмарки стали тематические инсталляции из книг, созданные сотрудниками биб­лиотек. Здесь же свои книги на продажу выставили издательские дома «Отбасы хрес­томатиясы», «Мазмұндама», а также книжные магазины «Кітап ал» и «Мұстафа Шоқай». В отдельном павильоне любители художественного слова приобретали издания из рук местных поэтов и писателей.

Также была организована выставка «Алаштың анасы – бақыттың қаласы Қызылорда», представившая художественную, научно-популярную, историческую, философскую, учебную литературу.

– Большинство книг – про историю Кызылорды и облас­ти, произведения известных уроженцев Приаралья, а также местных литераторов – Абдильды Тажибаева, Аскара Токмаганбетова, Зейноллы Шукурова и других. А в рамках республиканской акции «Одна страна – одна книга» мы предложили читателям произведения Бердибека Сокпакбаева, Хусейна Амир-Темира, Иранбека Оразбаева, Сайлаубая Жубатырова, – рассказывает сотрудник библио­теки № 6 Нургуль Толеубай.

С Днем города жителей и гос­тей Кызылорды поздравили депутаты Сената Парламента Руслан Рустемов и Наурызбай Байкадамов, аким города Нуржан Ахатов.

– Наш долг – повысить интерес к чтению у подрастающего поколения. Стране нужна образованная молодежь. Чтение книг расширяет кругозор, развивает логику и мышление. Отмечу, что работа по всесторонней поддержке фонда местных биб­лиотек, в которых на сегодня насчитывается около 650 тысяч книг, будет продолжена, – сказал Нуржан Ахатов.

За вклад в развитие литературы и культуры города благодарственными письмами акима города отмечен ряд поэтов, писателей, общественных деятелей, библиотекарей и читателей. Среди них – Махмутбай Амреулы, Жузбай Танрыкбаев, Орынкуль Бурханова, Сакен Алдашбаев, Бекарыс Нуриманов, Талгат Мендибаев, Шынгыс Сейдахметов, Нурбол Султан, Зауре Алишева, Акзира Сейил, Гульнур Бармакова, Фериза Жанаева, Мадем Ахметова, Гульжанат Сеитова.

– Французская писательница Фелисите де Жанлис писала: «Те, кто читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор». Книга – источник знаний, учитель жизни, золотые ворота в образование и науку. Читаю­щий человек обладает широким кругозором, богатым словарным запасом, умением грамотно выстраивать диалог и эффективно использовать информацию. Книга и библио­тека – это вечные ценности челове­чества, – отметил глава городского отдела культуры и развития языков Жагыпар Тажмаханов.

Книжная ярмарка завершилась литературно-музыкальной программой с участием юных певцов и артистов молодежного театра, а также постоянных читателей детской библиотеки – воспитанников детсада «Бөбек», которые показали сценку по мотивам сказки «Заблудший муравей».