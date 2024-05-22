В Кызылорде торжественно отметили День работников культуры и искусства

Общество
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Алибек Байшуленов

Около 50 человек удостоились премии акима области «Туран», нагрудных знаков «Еңбек ардагері» и «Мәдениет саласының үздігі».

Фото из архива

Поздравляя представителей творческой интеллигенции, аким области Нурлыбек Налибаев особо отметил, что Глава государст­ва постоянно уделяет внимание развитию культуры.

– Нынешний год в нашем регионе объявлен Годом духовности. С участием министра культуры и информации Аиды Балаевой мы в областном центре открыли Центр искусств. Кроме этого, презентовали комплекс «Анаға тағзым» и «Центр семьи», «Дом Жырау», соз­дали «Инклюзивный театр» и «Молодежный театр», симфонический оркестр. Сейчас идет строительство областного краеведческого музея, во всех районах возводятся центры «Руханият», создаем Академию творчества для развития талантов детей и подростков. Проекты последних лет высоко оценены Международной организацией ТЮРКСОЙ, удостоившей нашу область звания «Лучший культурный регион», – отметил Нурлыбек Налибаев.

После награждения лауреатов и номинантов состоялся праздничный концерт с участием лучших мастеров классической и традиционной музыки, представителей школы кюйши и танцевальных коллективов.

Среди обладателей премии «Туран» – коллеги-журналисты из областной газеты «Сыр бойы», известные поэты Приаралья Дүйсенбек Аяшулы и Газиза Абильда.

– Меня в большей степени радует не столько сама награда, сколько то, какое внимание уделяется нам со стороны государства. Премия «Туран», учрежденная акимом области в прошлом году, продолжает вручаться. Само название «Туран» обязывает нас ко многому. Это древнее название Приаралья, буквально означающее место обитания народов, имеющих тюркское происхождение, – сказал Дүйсенбек Аяшулы.

О высокой ответственности перед своими читателями и земляками говорила и Газиза Абильда.

– Спасибо всем за поздравления и оценку моей многолетней творческой деятельности в жанре поэзии. Я выпустила сборники стихов «Таңсәрі» и «Сезім – серуен», готовится к выходу в свет третья книга «Қыр гүлі». Стать лауреатом премии «Туран» – высокая честь и большая ответственность, – отметила она.

#Кызылорда #премии #День работников культуры и искусства

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