Пусть совершаются дела благие

Общество
99

Уважаемые соотечественники!

Сердечно поздравляю вас с наступлением великого праздника всей мусульманской уммы – Курбан айт! Этот праздник олицетворяет собой проявление истинных намерений каждого мусульманина и его любовь к Всевышнему.

Совершая жертвоприношение в эти дни, мусульманин благодарит Всевышнего за все дарованные ему блага, раздавая мясо тем, кто нуждается в помощи: инвалидам и сиротам, многодетным семьям, пострадавшим от паводка согражданам, одиноким и пожилым людям. Ведь еще наш достопочтенный пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) говорил: «Самое угодное Всевышнему после обязательных предписаний – это доставить радость сердцу мусульманина».

В связи с этим я призываю всех предпринимателей страны предлагать оптимальные цены на скот, учитывая социальное положение людей, делать скидки на продукты питания. Важно не забывать, что основная цель Курбан айта – формирование у мусульман нравственных ценностей, таких как доброта, щедрость, милосердие, отзывчивость и взаимовыручка.

В эти дни мусульмане всего мира совершают паломничество в священный город Мекка. Желаем, чтобы более 5 000 наших соотечественников, выполняющих свой долг, благополучно вернулись в страну, и пусть их молитвы будут приняты Всевышним.

Пусть Всевышний Аллах благословит наши земли и примет каждое благое дело, которое мы совершили в дни Курбан айта!

Председатель Духовного управления мусульман Казахстана, Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы

#верховный муфтий #поздравления #Курбан айт

Популярное

Все
Токаев: «Курбан айт олицетворяет идеалы добра, милосердия и справедливости»
Творить добро и проявлять милосердие
Пусть совершаются дела благие
Токаев поздравил работников сферы здравоохранения с профессиональным праздником
Преодоление. Пять лет созидания
Больше половины инвестпроектов по строительству молочно-товарных ферм в Костанайской области на грани срыва
В Индонезии сетчатый питон съел женщину
Выход на сушу стоил позвоночным способности к регенерации
Фанаты Димаша изучают казахский язык
«Мы никогда не сталкивались с такими огромными площадями распространения саранчи» - вице-премьер
День животноводов отмечается в Казахстане
Семья Кривошеевых – Клеустер вернулась из Германии в Казахстан
Димаш Кудайберген принял участие в проекте главного телеканала Китая
КазНТОБ имени Абая завершает сезон постановкой «Сильфида»
Уровень реки Жайык продолжает снижаться
Восемь дзюдоистов представят Казахстан на Олимпиаде в Париже
Пьяный пассажир авто напал на полицейских в Уральске
Сеул возобновляет вещание в КНДР через громкоговорители
Потребление мяса и мясопродуктов в РК выросло на 2%
Военные Израиля освободили четырех заложников в Газе
Беспомощную престарелую женщину спасли в Степногорске
Ремонт дорог продолжается в столице
Данилина выиграла парный турнир в Бари
Зангар Нурланулы стал первой ракеткой Азии среди юношей
Иностранные компании открывают заводы в Северном Казахстане
В Косшы вместо «маятниковой» занятости появились постоянные рабочие места
Консолидация и развитие
Международный день музеев отмечается в Казахстане
Снегопад парализовал движение транспорта в двух регионах
Триумф и трагедия казахских баев
В Алматинской области продолжается снос незаконно построенных сооружений
Костанайские археологи бьют тревогу
Максим Фадеев выпустит песню в память о Салтанат Нукеновой
У Ватикана есть процедура для проверки сообщений о сверхъестественном
3,4 тыс. нарушителей границы задержаны за месяц в Казахстане
Олжасу Сулейменову – 88 лет!
Эдуард Ким выиграл этап Кубка мира по артистичному плаванию
Учащиеся лицея № 5 имени Панфилова стали членами Международного Панфиловского движения
Выпускник школы из Костанайской области – призер десятков математических олимпиад
«Умные» теплицы смогут получать инвестсубсидии в Казахстане
Бизнесмены останутся без лимитов на вылов рыбы?
30 килограммов конфет раздали в Астане ко Дню защиты детей
Сезон атлантических ураганов в 2024 г. может стать самым активным в истории наблюдений
Казахстанские десантники удостоены нагрудного знака «Доблесть и мастерство» в Белоруссии

Читайте также

Творить добро и проявлять милосердие
Чем лучше учишься, тем лучше рабочее место
Все начинается с сервиса. Качественный продукт должен иметь…
Глава государства обозначил серьезные вопросы в сфере туриз…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]