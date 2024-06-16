Пусть совершаются дела благие

Сердечно поздравляю вас с наступлением великого праздника всей мусульманской уммы – Курбан айт! Этот праздник олицетворяет собой проявление истинных намерений каждого мусульманина и его любовь к Всевышнему.

Совершая жертвоприношение в эти дни, мусульманин благодарит Всевышнего за все дарованные ему блага, раздавая мясо тем, кто нуждается в помощи: инвалидам и сиротам, многодетным семьям, пострадавшим от паводка согражданам, одиноким и пожилым людям. Ведь еще наш достопочтенный пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) говорил: «Самое угодное Всевышнему после обязательных предписаний – это доставить радость сердцу мусульманина».

В связи с этим я призываю всех предпринимателей страны предлагать оптимальные цены на скот, учитывая социальное положение людей, делать скидки на продукты питания. Важно не забывать, что основная цель Курбан айта – формирование у мусульман нравственных ценностей, таких как доброта, щедрость, милосердие, отзывчивость и взаимовыручка.

В эти дни мусульмане всего мира совершают паломничество в священный город Мекка. Желаем, чтобы более 5 000 наших соотечественников, выполняющих свой долг, благополучно вернулись в страну, и пусть их молитвы будут приняты Всевышним.

Пусть Всевышний Аллах благословит наши земли и примет каждое благое дело, которое мы совершили в дни Курбан айта!

Председатель Духовного управления мусульман Казахстана, Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы