Творить добро и проявлять милосердие

Общество
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Уважаемые казахстанцы!

Сердечно поздравляю всех мусульман Казахстана с особым и значимым днем в религиозном календаре – праздником Курбан айт!

Нынешнее торжество является олицетворением ценностей добра и милосердия, пробуждает в людских сердцах стремление к нравственному совершенствованию. Воспоминание о священных событиях прошлого помогает человеку правильно оценивать происходящее сегодня и с надеждой устремляться в будущее, дает возможность найти общий язык и взаимопонимание с представителями разных этносов и культур.

Годы независимости Казахстана ознаменованы развитием плодотворного межконфессионального диалога. Сегодня мусульмане и христиане вместе отвечают на вызовы современности, противостоят порокам и моральному разложению, свидетельствуют о вечных нравственных началах, трудятся над сохранением многовекового культурного и исторического наследия нашего народа. Добрые отношения между последователями наших религий служат укреплению единства и согласия на просторах Великой степи.

Искренне желаю всем мусульманам страны здоровья, мира, благополучия и успехов в добрых делах на благо Отечества!

С благопожеланиями, глава Православной церкви Казахстана, митрополит Астанайский и Казахстанский Александр

#поздравления #Курбан айт #глава Православной церкви Казахстана

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