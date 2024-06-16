174 жителя Актюбинской области пострадали от укусов клещей

«В прошлом году выявлено 20 возбудителей и 25 серологически положительных результатов чумы от грызунов и блох. Также установлено 11 возбудителей и 41 серологически положительный результат от клещей. Вокруг 54 населенных пунктов проведены полевая и барьерная дезинсекция, дератизация. Против чумы и туляремии вакцинировано больше девяти тысяч жителей сел», – рассказал главный специалист департамента санитарно-эпидемиологического контроля Мурат Муафихов.