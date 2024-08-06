В лидеры первенства вышли «Актобе» и «Кайрат» Свежий выпуск 6 августа 2024 г. 0:00 97 Аскар Бейсенбаев специальный корреспондент В минувшие выходные состоялся 16-й тур чемпионата Казахстана по футболу среди команд Премьер-лиги. По его итогам в верхней части турнирной таблицы расположились «Актобе» и алматинский «Кайрат». Что касается результатов... Столичный «Женис», арендующий стадион в Караганде, принимал «Актобе» и уступил с минимальным счетом 1:2. В это же время «Кайрат» в Алматы разгромил гостивший у него клуб «Елимай» из Семея – 4:1. Столичная «Астана», проводящая нынешний сезон в Алматы, сразилась с приехавшим из Туркестана «Тураном» и добилась волевой победы со счетом 2:1. «Атырау» на своем поле разошелся с миром с кызылординским «Кайсаром» – 2:2. В Петропавловске местный «Кызылжар» нанес поражение талдыкорганскому «Жетысу» – 2:1. Чемпионат Казахстана Команда М П Н П М О 1 «Актобе» 14 8 4 2 25-13 28 2 «Кайрат» 15 8 4 3 24-13 28 3 «Ордабасы» 13 7 5 1 21-9 26 4 «Елимай» 15 5 7 3 19-20 22 5 «Кайсар» 14 5 5 4 15-17 20 6 «Тобол» 12 5 4 3 16-12 19 7 «Атырау» 13 4 6 3 13-9 18 8 «Астана» 13 5 3 5 14-12 18 9 «Жетысу» 15 4 6 5 14-17 18 10 «Кызылжар» 14 4 4 6 14-13 16 11 «Туран» 13 3 3 7 11-16 12 12 «Женис» 15 2 3 10 9-25 9 13 «Шахтер» 14 2 2 10 5-24 8 #футбол #Актобе #Кайрат