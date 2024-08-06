В лидеры первенства вышли «Актобе» и «Кайрат»

Что касается результатов... Столичный «Женис», арендующий стадион в Караганде, принимал «Актобе» и уступил с минимальным счетом 1:2. В это же время «Кайрат» в Алматы разгромил гостивший у него клуб «Елимай» из Семея – 4:1.

Столичная «Астана», проводящая нынешний сезон в Алматы, сразилась с приехавшим из Туркестана «Тураном» и добилась волевой победы со счетом 2:1. «Атырау» на своем поле разошелся с миром с кызылординским «Кайсаром» – 2:2.

В Петропавловске местный «Кызылжар» нанес поражение талдыкорганскому «Жетысу» – 2:1.

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