В лидеры первенства вышли «Актобе» и «Кайрат»

Свежий выпуск
97
Аскар Бейсенбаев
специальный корреспондент

В минувшие выходные состоялся 16-й тур чемпионата Казахстана по футболу среди команд Премьер-лиги. По его итогам в верхней части турнирной таблицы расположились «Актобе» и алматинский «Кайрат».

Что касается результатов... Столичный «Женис», арендующий стадион в Караганде, принимал «Актобе» и уступил с минимальным счетом 1:2. В это же время «Кайрат» в Алматы разгромил гостивший у него клуб «Елимай» из Семея – 4:1.

Столичная «Астана», проводящая нынешний сезон в Алматы, сразилась с приехавшим из Туркестана «Тураном» и добилась волевой победы со счетом 2:1. «Атырау» на своем поле разошелся с миром с кызылординским «Кайсаром» – 2:2.

В Петропавловске местный «Кызылжар» нанес поражение талдыкорганскому «Жетысу» – 2:1.

Чемпионат Казахстана

  Команда М П Н П М О
1 «Актобе» 14 8 4 2 25-13 28
2 «Кайрат» 15 8 4 3 24-13 28
3 «Ордабасы» 13 7 5 1 21-9 26
4 «Елимай» 15 5 7 3 19-20 22
5 «Кайсар» 14 5 5 4 15-17 20
6 «Тобол» 12 5 4 3 16-12 19
7 «Атырау» 13 4 6 3 13-9 18
8 «Астана» 13 5 3 5 14-12 18
9 «Жетысу» 15 4 6 5 14-17 18
10 «Кызылжар» 14 4 4 6 14-13 16
11 «Туран» 13 3 3 7 11-16 12
12 «Женис» 15 2 3 10 9-25 9
13 «Шахтер» 14 2 2 10 5-24 8

 

#футбол #Актобе #Кайрат

Популярное

Все
Мировой рынок труда переживает серьезный кадровый кризис
На карантин закрыли одно из сел в Костанайской области
Первая в истории киберспортивная олимпиада состоится в 2025 году
Куралбек Ордабаев: «Меня «били», роняли. Но я поднимался, чтобы побеждать!»
Заводчане в трех поколениях
Национальные виды спорта становятся все более популярными
В столице строятся студенческие общежития
Мурал посвятили машиностроителям
В лидеры первенства вышли «Актобе» и «Кайрат»
В Астане при поддержке ФИДЕ прошла выставка Стева Бонхаге
Политика дружбы и добрососедства
Слово и дело
Илья Синельников: журналист, поэт, наставник
Гиды в Алматы заговорят на китайском
Едут с юга на север
Подготовка ко Дню знаний
Они тоже часть планеты
ЭЦП без флешек и «белые» хакеры
Чтобы не случилось трагедии
Завершился капитальный ремонт оросительного канала
Токаев произвел назначения в своей администрации
Генеральная прокуратура подвела итоги работы за первое полугодие 2024 года
Боксер Нурбек Оралбай вышел в четвертьфинал Олимпиады - 2024
Какие тайны знал Рашид ад-дин?
Пилотный проект «Робот» запустят в августе в РК
АЭС: быть или не быть?
Стали известны имена обладателей грантов на 2024-2025 учебный год
Гражданин США Мелвин Граф отправился в Северный Казахстан, чтобы восстановить историю жизни своего отца
«Есть земля – и на ней живет славных воинов гордый род…»
Маулен Ашимбаев принял участие в церемонии инаугурации президента Ирана
Почему мир признал среднеазиатскую овчарку, а тазы и тобета – нет?
Две недели без газа и горячей воды
Президент принял Асламбека Мергалиева
В селе Басыкара Казалинского района прошел оригинальный конкурс братьев «Іні – ағаның тынысы»
Традиционные для юга арбузы и дыни научились выращивать в целинном климате близ столицы
Изучать язык на свежем воздухе предложили в Алматы
Снимок французского фотографа признали самым красивым на Олимпиаде
Этот ролик обжег сердца
Ержан Ертаев возглавил комитет в Министерстве энергетики
Возгорание газовой серы тушили в Шымкенте
УЕФА выбрал лучших футболистов Евро - 2024
Возвращение к истокам: как отметили праздник Сабантуй в Астане
Информацию о похищении судьи в Астане подтвердила полиция
На востоке республики вдвое увеличен объем ремонта дорог
Казахстан инициирует закон о семейно-бытовом насилии в рамках МПА СНГ
Гости из Поднебесной ознакомились с туристическим потенциалом края
Сколько выпускников набрало пороговый балл на ЕНТ
Неделя добра продолжается в регионах
У доброго хозяина и озеро икру мечет
Не сыпьте соль на сердце
Эпос Султана Раева
В Таразе открылся филиал российского университета
Представлена концепция развития искусственного интеллекта
Все, что вы еще не знали об ОСМС
Состоялся технический пуск Шатыркольской горно-обогатительной фабрики
«Цифра» на службе у недропользователей
Состоялся областной конкурс школьников «Менің шежірем»
С начала лета с территории заповедника «Бурабай» вывезено 152 тонны мусора
Популярное место отдыха шымкентцев возвращается в государственную собственность
В Шымкенте постоянно отодвигают сроки реконструкции базаров

Читайте также

Элеваторы готовятся к приему зерна
Завершился капитальный ремонт оросительного канала
ЭЦП без флешек и «белые» хакеры
Гиды в Алматы заговорят на китайском

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]