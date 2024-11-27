Шымкентец в маске и с игрушечным пистолетом требовал в ломбарде деньги

В Шымкенте преступник в медицинской маске ворвался в ломбард и стал угрожать сотруднику ломбарда игрушечным пистолетом, требуя отдать ему деньги, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Верховный суд РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Довести вооруженное ограбление до конца помешал ему 18-летний посетитель, который зашел в ломбард, чтобы забрать свой телефон. Преступник был задержан на месте происшествия.

Посетителя ломбарда наградили грамотой.

Вина подсудимого была доказана показаниями представителя потерпевшего и потерпевшей, видеозаписями и другими доказательствами. На основании изложенного, суд признал подсудимого виновным.

Преступление, предусмотренное ст. 24 ч. 3, 191 ч.1 УК, относится к преступлениям средней тяжести. Смягчающими обстоятельствами определены признание вины, чистосердечное раскаяние в содеянном, молодой возраст, отсутствие судимости, отягчающих – не установлено.

В этой связи подсудимому вынесли приговор: ограничение свободы на срок один год шесть месяцев.

Приговор не вступил в законную силу.