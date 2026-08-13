Убийцу Нурай Серикбай приговорили к пожизненному сроку

Шерхана Аймахана судили сразу по трем статьям: похищение человека, угроза убийством и убийство с особой жестокостью, сообщает Kazpravda.kz

Во время судебного процесса было показано видео нападения. Судмедэксперт сообщил, что на теле Нурай обнаружили 35 ранений. Все они были нанесены при жизни, некоторые достигали глубины 7–8 сантиметров.

Сам Аймахан признал, что убил девушку, но утверждал, что находился в состоянии аффекта. Он также говорил в суде, что Нурай якобы первой ударила его ножом.

По версии следствия, убийству предшествовало длительное преследование. Аймахана обвиняли в похищении Нурай и попытке заставить ее выйти за него замуж. Родственники девушки вмешались, и свадьба не состоялась.

После этого преследование не прекратилось. В один из дней Аймахан позвонил Нурай 76 раз.

Семья погибшей потребовала взыскать с него 10 млрд тенге в качестве компенсации морального вреда и еще 14 млн тенге материального ущерба.