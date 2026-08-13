Убийцу Нурай Серикбай приговорили к пожизненному сроку

Суд

Шерхана Аймахана судили сразу по трем статьям: похищение человека, угроза убийством и убийство с особой жестокостью, сообщает Kazpravda.kz 

Во время судебного процесса было показано видео нападения. Судмедэксперт сообщил, что на теле Нурай обнаружили 35 ранений. Все они были нанесены при жизни, некоторые достигали глубины 7–8 сантиметров.

Сам Аймахан признал, что убил девушку, но утверждал, что находился в состоянии аффекта. Он также говорил в суде, что Нурай якобы первой ударила его ножом.

По версии следствия, убийству предшествовало длительное преследование. Аймахана обвиняли в похищении Нурай и попытке заставить ее выйти за него замуж. Родственники девушки вмешались, и свадьба не состоялась.

После этого преследование не прекратилось. В один из дней Аймахан позвонил Нурай 76 раз.

Семья погибшей потребовала взыскать с него 10 млрд тенге в качестве компенсации морального вреда и еще 14 млн тенге материального ущерба.

#суд #Шымкент #приговор #срок

Популярное

Все
JASTAR DAY: большой праздник молодежи
Спорткомплекс открыли в селе Нурлыкент
«Пилот» для пяти регионов
Потенциал дальнейшего развития
На принципах объективности и открытости
Перспективы взаимодействия
Проект Tomiris: превращая многозадачность в преимущество
Без лишних трат
Обещают, чтобы… обчистить
Не проиграть в борьбе с огнем
Прощание с Лигой чемпионов
Зеленый Туркестан
Волшебный мир – и свет, и полумгла...
Дастан Сатпаев официально стал игроком 6-кратного чемпиона
Институт ядерной физики — научно-технологическая опора атомной энергетики Казахстана
Правдивое Слово
Кэролайн Левитт покидает пост пресс-секретаря Белого дома
Тяжелоатлет Акжол Курманбек выиграл «золото» на ЧА среди юниоров
Казахстан запустил 53 проекта для перехода от сырья к агропереработке
Туристы встретили снежного барса в естественной среде обитания
Поддельные госномера продавали по всему Казахстану
Глава NVIDIA отметил развитие AI-инфраструктуры Казахстана
ИИ в судебной системе: процессуальные гарантии и пределы автоматизации
Челлендж в Вооруженных силах
Национальный поэт мирового масштаба
«Человек-паук 4: Новый день» стал самым кассовым фильмом 2026 года
Разумная привычка, а не просто тренд
Кандидат в депутаты Курултая встретилась с жителями Павлодарской области
За счет возвращенных активов
Наш десант на Dota 2, Phygital Football и Phygital Shooter
Ждем успеха в Туркестане
Фестиваль Comic Con Astana 2026 стартовал в столице
Вычислен последний фигурант «титанового» дела
Предвыборные теледебаты на Седьмом канале – итоги онлайн-голосования
1,4 млрд тенге выделили на водоснабжение и водоотведение в Акмолинской области
Обменялись опытом с коллегами
Золото, рожденное трудом
МВД присоединилось к реализации республиканского проекта «Читающая нация»
Учиться наблюдать
Сохраняя традиции созидания
Солнечные панели и овцы превратили пустынное плато в цветущие пастбища в Китае
Канье Уэст в Алматы: организаторы концерта Ye сделали заявление по ситуации с «Кайратом»
Асу Алмабаев поднялся в новом рейтинге UFC
В Уральск прибыла международная экспедиция «Біздің Жайық – Наш Урал»
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственного управления и местного самоуправления
Возродить сквозное судоходство
Ресайклинг при ремонте дорог
Дорога к звездам начинается на Земле
В Атырау появится уникальная локация
Главный полицейский Атырауской области проверил работу патрульных нарядов
Большие перспективы для села
Запущен комбинат – появится и кластер
ИИ определил победителя «Золотого мяча»
Лучших кинологов Нацгвардии определили в Актау
Атырау становится центром вагоностроения
В столице пройдет Comic Con Astana 2026 с участием мировых кинозвезд
Родники возвращаются к жизни
Семейная ферма с европейским уютом
Сообщение Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан О регистрации партийного списка Общественного объединения «Партия «Respublica» на выборы депутатов Курултая Республики Казахстан, назначенные на 23 августа 2026 года
Готовить специалистов нового поколения

Читайте также

Баян Алагузова выиграла суд у целительницы по делу о клевете
Многомиллионное хищение на станции скорой помощи в Астане: …
Бахытжан Байжанов выйдет на свободу - адвокат
Суд обязал блогера удалить видео из Instagram и выплатить к…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]