Студент предотвратил ограбление ломбарда в Шымкенте

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Шымкенте неизвестный гражданин в медицинской маске, угрожая предметом, похожим на пистолет, потребовал у сотрудников ломбарда 100 тысяч тенге с предупреждением: «Всем стоять, это ограбление!»

В это время студент, который пришел за своим телефоном, не растерялся и быстро уложил грабителя на лопатки.

Как выяснилось, юноша раньше занимался боксом. Правоохранители наградили его за проявленный героизм, мужество и смелость.

В соцсетях казахстанцы выражают благодарность парню, который в трудную минуту спас людей и предотвратил возможную трагедию.