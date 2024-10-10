Студент предотвратил ограбление ломбарда в Шымкенте
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18-летний парень до приезда полиции задержал вооруженного преступника, сообщает Kazpravda.kz
В Шымкенте неизвестный гражданин в медицинской маске, угрожая предметом, похожим на пистолет, потребовал у сотрудников ломбарда 100 тысяч тенге с предупреждением: «Всем стоять, это ограбление!»
В это время студент, который пришел за своим телефоном, не растерялся и быстро уложил грабителя на лопатки.
Как выяснилось, юноша раньше занимался боксом. Правоохранители наградили его за проявленный героизм, мужество и смелость.
В соцсетях казахстанцы выражают благодарность парню, который в трудную минуту спас людей и предотвратил возможную трагедию.