В МВД предупредили о новой схеме мошенничества при бронировании жилья

100
Венера Баталова
корреспондент

Министерство внутренних дел Республики Казахстан предупреждает граждан о новой уловке мошенников, связанной с бронированием гостиниц и апартаментов на популярных интернет-ресурсах, передает Kazpravda.kz

Фото: polisia.kz

Согласно поступающим обращениям, аферисты при оформлении аренды отправляют жертвам сообщения с просьбой предоставить данные банковской карты — несмотря на то, что эта информация уже указана в личном кабинете и не требует повторного подтверждения. Таким образом, злоумышленники пытаются получить доступ к банковским средствам пользователей под видом «дополнительного подтверждения брони».

МВД настоятельно рекомендует гражданам проявлять бдительность при планировании поездок, будь то командировка или отпуск, и придерживаться следующих рекомендаций.

Всегда проверяйте адрес сайта — фишинговые ресурсы часто маскируются под известные сервисы, слегка изменяя доменное имя (например, добавив лишнюю букву или изменив окончание).

Никогда не передавайте реквизиты банковской карты напрямую в чате с арендодателем, особенно через сторонние мессенджеры.

С осторожностью относитесь к слишком выгодным предложениям: чрезмерно низкая цена может свидетельствовать о мошенничестве.

Обращайте внимание на отзывы, дату публикации объявлений и срок размещения объекта на сайте. Объекты с долгой историей публикации и положительными отзывами обычно заслуживают большего доверия.

Избегайте полной предоплаты. Оплачивайте проживание только после личного осмотра апартаментов и подтверждения их наличия.

Не переходите по подозрительным ссылкам из мессенджеров, соцсетей или электронной почты — они могут вести на поддельные сайты.

Пользуйтесь только проверенными сервисами бронирования. При малейших сомнениях откажитесь от оплаты и свяжитесь с официальной службой поддержки сайта.

Министерство внутренних дел напоминает: только бдительность и соблюдение элементарных правил безопасности помогут защититься от онлайн-мошенников.

Если вы столкнулись с попыткой мошенничества — незамедлительно обратитесь в правоохранительные органы или по телефону 102.

#мошенничество #МВД

Популярное

Все
Ученица НИШ оказалась в числе победителей международного конкурса писем
У кого летом снега не выпросишь
Причастная к мировому рекорду
Инициативы Национального курултая реализуются
В Японии женщины живут дольше
«Кайрат» блестяще выполнил задачу
Бухгалтер детсада присвоила миллионы
Поливную воду забирали через потайной канал
Порыбачили и поохотились
Трубы есть, а газа нет
Чудесное воскрешение
Инвестиции – в комфортную среду
Цифры говорят сами за себя
Прохлада бывает опасной
Алатау – город будущего
Качественно и в срок
На принципах стабильности, правопорядка и межэтнического согласия
Все дороги ведут на Алаколь
В школах ждут учителей
Что спортсменам хорошо, то предпринимателям – ниша
Жезказган – Кызылорда: уложены первые километры асфальта
Десять человек погибли за два дня на трассах Казахстана
Сильные дожди накроют Казахстан
В Павлодарской области масштабно отметили 125-летие Исы Байзакова
Родители потратили благотворительную помощь на лечение сына: возбуждено дело
В Туркестане построят восточную объездную дорогу
В Джакарте откроют showroom казахстанского экспорта
Втрое увеличилось количество центров поддержки семьи
Вопрос передачи сайгаков Узбекистану будет решаться на межгосударственном уровне — Минэкологии
Скрытый патруль против лихачей
Находившегося в международном розыске казахстанца задержали в Египте
Казахстанский таеквондист завоевал вторую медаль на Универсиаде-2025 в Германии
Сносят ветхие и восстанавливают старые дома
Огромная очередь выстроилась в Берлине за Лабубу
Совместно с китайской корпорацией в РК запускают производство УЗИ-аппаратов
Препарат от гипертонии разработали казахстанские учёные
Армия вооружилась «цифрой»
Вся надежда на ответный матч
В китайском Чжэнчжоу открылся Саммит СМИ и аналитических центров стран ШОС
Гранты на правовую и социальную помощь
В Караганде подорожает проезд в автобусе
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правоохранительной службы, жилищного обеспечения и социальной защиты сотрудников правоохранительных, специальных государственных органов, органов гражданской защиты и военнослужащих, а также исключения излишней законодательной регламентации в сфере деятельности органов внутренних дел
Первого бесплатного юридического помощника на базе ИИ запустили в Казахстане
Распоряжение Главы государства о назначении
Лесной пожар бушует в пригороде Стамбула
Глава государства ознакомился с деятельностью первой очереди ТЭЦ-3 Астаны
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и законы Республики Казахстан          по вопросам введения его в действие
Назначен директор новой Службы КНБ
В Астане сгорел рынок «Big Шанхай»
На Зеленом базаре арендаторы в очередной раз устроили демарш
Асфальтобетонный завод строят в Сатпаеве
Завод по переработке природного урана запущен в Сузаке
Амангельды Нугманов: Защита прав человека – ключевой ориентир в работе полиции
Сенатор Амангельды Нугманов ознакомился с инициативами в сфере высшего образования в Актобе
Более полумиллиарда тенге выделили на ремонт столетней дороги в ВКО
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
21 предприниматель оштрафован в этом году в Костанае за превышение торговой надбавки
Сенаторы обсудили с военными Жетысу реализацию закона о территориальной обороне
​​​​​​​Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации уголовного законодательства Республики Казахстан
Сенатор Алибек Наутиев высказался о развитии рыбной промышленности в Атырауской области

Читайте также

Более 80 вкладчиков пострадали от деятельности финпирамиды …
Поливную воду забирали через потайной канал
Пенсионерка из Павлодара лишилась миллионов, поверив в «выг…
Попытку продажи человеческого органа предотвратили в Павлод…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]