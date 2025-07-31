Министерство внутренних дел Республики Казахстан предупреждает граждан о новой уловке мошенников, связанной с бронированием гостиниц и апартаментов на популярных интернет-ресурсах, передает Kazpravda.kz

Фото: polisia.kz

Согласно поступающим обращениям, аферисты при оформлении аренды отправляют жертвам сообщения с просьбой предоставить данные банковской карты — несмотря на то, что эта информация уже указана в личном кабинете и не требует повторного подтверждения. Таким образом, злоумышленники пытаются получить доступ к банковским средствам пользователей под видом «дополнительного подтверждения брони».

МВД настоятельно рекомендует гражданам проявлять бдительность при планировании поездок, будь то командировка или отпуск, и придерживаться следующих рекомендаций.

Всегда проверяйте адрес сайта — фишинговые ресурсы часто маскируются под известные сервисы, слегка изменяя доменное имя (например, добавив лишнюю букву или изменив окончание).

Никогда не передавайте реквизиты банковской карты напрямую в чате с арендодателем, особенно через сторонние мессенджеры.

С осторожностью относитесь к слишком выгодным предложениям: чрезмерно низкая цена может свидетельствовать о мошенничестве.

Обращайте внимание на отзывы, дату публикации объявлений и срок размещения объекта на сайте. Объекты с долгой историей публикации и положительными отзывами обычно заслуживают большего доверия.

Избегайте полной предоплаты. Оплачивайте проживание только после личного осмотра апартаментов и подтверждения их наличия.

Не переходите по подозрительным ссылкам из мессенджеров, соцсетей или электронной почты — они могут вести на поддельные сайты.

Пользуйтесь только проверенными сервисами бронирования. При малейших сомнениях откажитесь от оплаты и свяжитесь с официальной службой поддержки сайта.

Министерство внутренних дел напоминает: только бдительность и соблюдение элементарных правил безопасности помогут защититься от онлайн-мошенников.

Если вы столкнулись с попыткой мошенничества — незамедлительно обратитесь в правоохранительные органы или по телефону 102.