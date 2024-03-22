В Национальном архиве РК открыт личный фонд Кадыра Алимкулова

На церемонию принятия личных документов заслуженного деятеля РК, члена Союза писателей, поэта Кадыра Алимкулова работники архива и гости – ученые, писатели, поэты – пришли в нацио­нальной одежде. Музыканты исполняли народные мелодии, а зал словно преобразился в праздничную белую казахскую юрту, ведь пришел Наурыз.

– Драгоценные сочинения писателей, даже их черновые наброски и записки обязательно нужно передавать из поколения в поколение, обогащать наше культурное достояние. Идеи национальной интеллигенции, их рукописи не должны затеряться, остаться в забвении, умереть, – говорит директор Национального архива РК Сагила Нурланова. – К сожалению, мы не смогли сохранить многое из творческого и научного наследия наших писателей и ученых. Их ценные труды, увы, зачастую утеряны по разным причинам. Именно поэтому многие государственные и общественные деятели задумываются сейчас о будущем своего наследия, заранее передают его в архивы. Кадыр Нусипакинулы принес нам на хранение свои книги, бесценные литературные сочинения, еще не опубликованные рукописи, записи, чтобы надежно сберечь их для потомков.

Кадыр Нусипакинулы – обладатель международного нагрудного знака им. М. Макатаева, почетный гражданин Кербулакского района.

– Я выпустил 17 книг, среди них – прозаические и поэтичес­кие произведения о людях, традициях, праздниках и красотах родной страны; монография о творчестве Мукагали Мукатаева. В прошлом году изданы моя книга «Бойтумар» и сборник стихов «Айғайқұмда ауылым», посвященных красоте природы Жетысу, – говорит Кадыр Алимкулов. – Айғайқұм – поющие барханы – уникальное место в нашей стране, там я родился.

Праздник Наурыз в творчестве и жизни Кадыра Алимкулова занимает одно из центральных мест. Как вспоминает Сагила Нурланова, когда они вместе работали в Администрации Президента, то на празднование Наурыза Кадыр Алимкулов преображался в Кыдыр ата, приходил на детские утренники с посохом и белой бородой.

– Согласно древнему казахскому преданию, в ночь на 22 марта Кыдыр ата в белом одеянии обходит дома со своим цветущим посохом, приносит счастье и исполняет желания. Где бы ни появлялся он, всюду зеленела трава, умножался скот и урожай. Согласно поверью, Кыдыр ата трудно распознать среди людей, но нашего Кадыра Нусипакинулы мы узнавали сразу. На протяжении 20 лет он поздравлял детей с праздником, на детских утренниках каждый ребенок получал открытку с его стихами. Его перу принадлежат многие поэтичес­кие произведения, посвященные Наурызу, но особенно выделяется глубоким философским смыслом «Наурыз жыры». Оно повествует о том, как, пережив долгую тяжелую зиму, люди с надеждой встречают весну, вместе с ней оживает не только природа, но и пробуждается к новой жизни душа народа, – рассказывает Сагила Нурланова.

Кадыр Алимкулов 17 лет отдал журналистике, работал в газете «Социалистік Қазақстан», затем в «Egemen Qazaqstan», был заместителем редактора журнала «Білім және еңбек», комментатором казахского телевидения. Потом 25 лет работал в Администрации Президента РК. Песни на его стихи любимы в народе, их исполняют и звезды казахстанской эстрады.

– С этого года мы празднуем Наурыз по-новому – десять дней. Каждый из дней в декаде «Наурызнама» имеет свое название, посвящен определенным темам. К примеру, «Ұлттық киім күні» посвящен национальной одежде. Я считаю это большим достижением и поддерживаю такое доброе и полезное начинание, – говорит Кадыр Алимкулов. – Наурыз в советское время официально не праздновали, но в детстве, я помню, мои родители обязательно готовили наурыз- коже, мы ходили в гости, угощались, поздравляли друг друга с праздником. Тогда изобилия не было, жили скромно, но мы искренне радовались, встречая Наурыз. Этот праздник имеет большое духовное, воспитательное значение, многое дает подрастающему поколению в плане познания своих корней, истории. Конечно, все мои знания о Наурызе, о традициях его празднования отразились в моих книгах и записях, которые я передаю в Национальный архив. Надеюсь, они будут полезны будущим поколениям казахстанцев, которые захотят узнать о древних традициях своего народа.

Гостями мероприятия стали академик НАН РК Шерубай Курманбайулы, профессор ЕНУ им. Л. Н. Гумилева Муратбек Арпабеков, доктор математических наук Абильмажин Адамов, художник, искусствовед, писатель Женис Какенулы, поэт, лауреат Международной премии «Алаш» Нурлан Калка. Все они тепло поздравили Кадыра Алимкулова с созданием личного фонда в Национальном архиве РК, еще раз подчеркнув необходимость сохранения культурного наследия народа.