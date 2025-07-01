Ренат Ташкинбаев, выпускник одного из петропавловских вузов, имеющий за плечами почти 18 лет журналистского стажа, сменил некогда нормированный рабочий график на свободный распорядок дня. Он ведет собственный блог в социальных сетях и является автором популярного YouTube-канала «Другие места». В своих сюжетах коллега рассказывает об интересных людях, необычных населенных пунктах – в общем, обо всем, что душе угодно. Главное – живо, просто, без канцеляризмов и шаблонов.

При этом вся работа строится практически на голом энтузиазме. Добровольные пожерт­вования (донаты) от неравнодушных зрителей иногда частично покрывают поездки по регионам, но основной доход – через взаимодействие с рекламодателями. А популярность он обретает лишь в результате важной детали – профессиональной объективности. Желание показать ситуацию разносторонне, а не в выгодном для себя свете, позволяет констатировать: журналистский подход в блогерстве – это тот самый успешный успех.

– В традиционной журналистике есть прекрасный прием, когда спустя время мы возвращаемся к ранее освещенной теме. Этот подход помогает отследить динамику, и лично мне он кажется весьма интерес­ным. Например, я как-то писал о старых микрорайонах Астаны с устаревшей инфраструктурой, обветшавшем частном секторе, а потом узнал, как некогда обреченный на погибель участок начал новую жизнь. Или, наоборот, процветавшее раньше село с годами теряет свой блеск, увядая на глазах старожилов. Репортажи позволяют отслеживать прогрессы и деградации, – говорит Ренат Ташкинбаев.

К слову, о селах. Журналист объездил их сотни (на канале уже более 400 видео), и у каждого из них свои радости и горести.

Помните село Калачи в Акмолинской области, где с 2013 по 2015 год засыпали десятки местных жителей (иногда сразу на несколько дней)? Таинственный феномен вызвал много вопросов. Так вот, Ренат Ташкинбаев – один из тех журналистов, кто лично сделал несколько репортажей из странного села и наглядно показал, что представляет собой населенный пункт спустя годы. Скажем больше: автор контента даже сам пытался разгадать секрет сонной болезни, записал интервью с иностранным профессором Байроном Крэйпом, местными жителями, которые впадали в сон. По предположению эпидемиолога, возможной причиной произошедшего явления могли стать химические элементы от законсервированных рудников, попавшие в грунтовые воды. Однако точная причина, как говорит Ренат, до сих пор не найдена.

– Основная боль глубинок заключается в их постепенной деградации на фоне процветающей урбанизации, поэтому важно уберечь села от полной гибели. Если сравнить уровень в городах и отдаленных населенных пунктах через призму современных реалий, то, думаю, жить в селах значительно интереснее и полезнее (в плане экологической составляющей). Посчитайте сами: аренда жилья в Алматы и Астаны плюс оплата коммунальных услуг, покупка продуктов – все это выливается в немалые суммы. Если же создать людям условия в малых населенных пунктах, обеспечив их достойной работой, а села – соответствующей инфраструктурой, то, считаю, можно решить проблему с густонаселенностью мегаполисов страны и, соответственно, с переполненностью школ, – добавил блогер.

На вопрос о том, почему бывший сотрудник одного из популярных новостных сайтов страны решил уйти в свободное плавание, собеседник ответил: «Все дело в подходах традиционной журналистики, когда порой методы освещения тех или иных событий носят выборочный характер. Нередко коллеги массово пишут о конкретной трагедии, в результате чего пострадавшим оказывается помощь как со стороны государственных органов, так и общественности. Это замечательно. Но при этом может произойти еще несколько аналогичных плачевных случаев, но они оказываются вне новостной повестки». Это, наверное, и стало основной причиной того, почему Ренат решил создать свой канал.

– По моим наблюдениям, нередко блогер бывает более эффективным, нежели журналист, поскольку деятельность последнего ограничена редакционной политикой, форматом издания и так далее. Автор собственного контента, как правило, действует по наитию – так как чувствует тему и без лишнего груза на плечах, – поделился мыс­лями Ренат Ташкинбаев, подчеркивая, что самое главное, чего не отнять у пишущей и снимающей братии, – умение поднимать острые проблемы. – Помню, как ваша коллега по перу Зарина Москау сделала репортаж о трудностях переезда из города в село: как выяснилось, в этом процессе не все так радужно. Насколько мне известно, этот материал заметили в Администрации Президента, и чиновники на местах понесли наказание. О чем это говорит? Работа журналиста является действенной.

В завершение беседы коллега отметил: в нынешних реалиях новости перестали быть новостями в чистом виде, а некоторые жанры и вовсе представляют собой пережитки прошлого. Сейчас все больше акцент сводится к использованию искусственного интеллекта, однако это не значит, что традиционная журналистика канет в Лету. По мнению Рената Ташкинбаева, она уже проходит колоссальный трансформационный путь. Благодаря технологиям big data рутинной работой вскоре будут заниматься роботы, что даст сотрудникам медиа больше времени для подготовки качественного контента.