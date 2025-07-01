В объективе камеры – глубинка Масс-медиа 1 июля 2025 г. 1:28 42 Насихат Оркушпаева старший корреспондент отдела общества Известный журналист сменил офис на бескрайние просторы страны Фото взято из facebook Ренат Ташкинбаев, выпускник одного из петропавловских вузов, имеющий за плечами почти 18 лет журналистского стажа, сменил некогда нормированный рабочий график на свободный распорядок дня. Он ведет собственный блог в социальных сетях и является автором популярного YouTube-канала «Другие места». В своих сюжетах коллега рассказывает об интересных людях, необычных населенных пунктах – в общем, обо всем, что душе угодно. Главное – живо, просто, без канцеляризмов и шаблонов. При этом вся работа строится практически на голом энтузиазме. Добровольные пожертвования (донаты) от неравнодушных зрителей иногда частично покрывают поездки по регионам, но основной доход – через взаимодействие с рекламодателями. А популярность он обретает лишь в результате важной детали – профессиональной объективности. Желание показать ситуацию разносторонне, а не в выгодном для себя свете, позволяет констатировать: журналистский подход в блогерстве – это тот самый успешный успех. – В традиционной журналистике есть прекрасный прием, когда спустя время мы возвращаемся к ранее освещенной теме. Этот подход помогает отследить динамику, и лично мне он кажется весьма интересным. Например, я как-то писал о старых микрорайонах Астаны с устаревшей инфраструктурой, обветшавшем частном секторе, а потом узнал, как некогда обреченный на погибель участок начал новую жизнь. Или, наоборот, процветавшее раньше село с годами теряет свой блеск, увядая на глазах старожилов. Репортажи позволяют отслеживать прогрессы и деградации, – говорит Ренат Ташкинбаев. К слову, о селах. Журналист объездил их сотни (на канале уже более 400 видео), и у каждого из них свои радости и горести. Помните село Калачи в Акмолинской области, где с 2013 по 2015 год засыпали десятки местных жителей (иногда сразу на несколько дней)? Таинственный феномен вызвал много вопросов. Так вот, Ренат Ташкинбаев – один из тех журналистов, кто лично сделал несколько репортажей из странного села и наглядно показал, что представляет собой населенный пункт спустя годы. Скажем больше: автор контента даже сам пытался разгадать секрет сонной болезни, записал интервью с иностранным профессором Байроном Крэйпом, местными жителями, которые впадали в сон. По предположению эпидемиолога, возможной причиной произошедшего явления могли стать химические элементы от законсервированных рудников, попавшие в грунтовые воды. Однако точная причина, как говорит Ренат, до сих пор не найдена. – Основная боль глубинок заключается в их постепенной деградации на фоне процветающей урбанизации, поэтому важно уберечь села от полной гибели. Если сравнить уровень в городах и отдаленных населенных пунктах через призму современных реалий, то, думаю, жить в селах значительно интереснее и полезнее (в плане экологической составляющей). Посчитайте сами: аренда жилья в Алматы и Астаны плюс оплата коммунальных услуг, покупка продуктов – все это выливается в немалые суммы. Если же создать людям условия в малых населенных пунктах, обеспечив их достойной работой, а села – соответствующей инфраструктурой, то, считаю, можно решить проблему с густонаселенностью мегаполисов страны и, соответственно, с переполненностью школ, – добавил блогер. На вопрос о том, почему бывший сотрудник одного из популярных новостных сайтов страны решил уйти в свободное плавание, собеседник ответил: «Все дело в подходах традиционной журналистики, когда порой методы освещения тех или иных событий носят выборочный характер. Нередко коллеги массово пишут о конкретной трагедии, в результате чего пострадавшим оказывается помощь как со стороны государственных органов, так и общественности. Это замечательно. Но при этом может произойти еще несколько аналогичных плачевных случаев, но они оказываются вне новостной повестки». Это, наверное, и стало основной причиной того, почему Ренат решил создать свой канал. – По моим наблюдениям, нередко блогер бывает более эффективным, нежели журналист, поскольку деятельность последнего ограничена редакционной политикой, форматом издания и так далее. Автор собственного контента, как правило, действует по наитию – так как чувствует тему и без лишнего груза на плечах, – поделился мыслями Ренат Ташкинбаев, подчеркивая, что самое главное, чего не отнять у пишущей и снимающей братии, – умение поднимать острые проблемы. – Помню, как ваша коллега по перу Зарина Москау сделала репортаж о трудностях переезда из города в село: как выяснилось, в этом процессе не все так радужно. Насколько мне известно, этот материал заметили в Администрации Президента, и чиновники на местах понесли наказание. О чем это говорит? Работа журналиста является действенной. В завершение беседы коллега отметил: в нынешних реалиях новости перестали быть новостями в чистом виде, а некоторые жанры и вовсе представляют собой пережитки прошлого. Сейчас все больше акцент сводится к использованию искусственного интеллекта, однако это не значит, что традиционная журналистика канет в Лету. По мнению Рената Ташкинбаева, она уже проходит колоссальный трансформационный путь. Благодаря технологиям big data рутинной работой вскоре будут заниматься роботы, что даст сотрудникам медиа больше времени для подготовки качественного контента. #Журналист #Ренат Ташкинбаев #блог