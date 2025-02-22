В ожидании «голубого огонька»

Пять проектов по газоснабжению реализуют в этом году в регионе. На эти цели из бюджета будет потрачено 1,2 млрд тенге. Напомним, в 2024 году на реа­лизацию 16 проектов по газоснабжению было направлено порядка 4,5 млрд тенге. В итоге голубое топ­ливо пришло в семь сел на юге области. Тогда же была разработана ПСД и получено положительное заключение госэкс­пертизы по двум объектам газоснабжения и начата разработка ПСД по трем объектам, завершение которых планируется в этом году.