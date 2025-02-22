В ожидании «голубого огонька»

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Валентина Мелехова, Костанайская область

Пять проектов по газоснабжению реализуют в этом году в регионе. На эти цели из бюджета будет потрачено 1,2 млрд тенге. Напомним, в 2024 году на реа­лизацию 16 проектов по газоснабжению было направлено порядка 4,5 млрд тенге. В итоге голубое топ­ливо пришло в семь сел на юге области. Тогда же была разработана ПСД и получено положительное заключение госэкс­пертизы по двум объектам газоснабжения и начата разработка ПСД по трем объектам, завершение которых планируется в этом году.

На сегодняшний день из 501 населенного пункта области газифицированы 84, то есть 16,8%. Услугами газоснабжения обеспечены 59,2% населения. Преимущественно голубым топливом пользуются городские жители, большинство из которых имеют доступ к газопроводам, и только 31,1% сельского населения. По итогам реализации нынешних проектов эти показатели будут увеличены, но ненамного. В 2025 году также запланирована разработка проекта «Строительство магистрального газопровода от города Костаная до села Боровского Мендыкаринского района Костанайской области», который обеспечит природным газом 23 тыс. человек, а также сделает возможным дальнейшее строительство сетей газоснабжения в Узункольском и Сарыкольском районах.

#газ #газификация

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