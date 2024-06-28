В память о Мастере

Имя Бейсена Абайулы известно, пожалуй, большинству казахстанцев. Среди широких масс наибольшую популярность он приобрел как ведущий авторской программы «Айтуға оңай» на телеканале Qazaqstan. Зрителям Бейсен Куранбек запомнился своей невероятной человечностью, мудростью, умением сопереживать и поддерживать. Но таким он был не только на экране.

На протяжении многих лет Бейсен Абайулы возглавлял областной телеканал «Жетысу», и мне невероятно повезло работать рядом с такой личностью. Настоя­щий профессионал, гениальный менеджер, человек особого склада ума, характера и невероятной харизмы – за что бы он ни брался, все получалось у него на все сто.

О его деловых качествах и особом вкладе в журналистику можно говорить много. Но для меня он наставник, пример и ориентир не только в профессии, но и в жизни. Не зря говорят, что большое видно издалека. Бейсен-ага мыслил масштабно и стратегически. Только сейчас я понимаю, какой прочный фундамент он закладывал во все, за что брался, – будь то целая организация, проект или человек. При всем этом он оставался человеком в лучшем смысле этого слова – воспитанным в духе нацио­нальных традиций и истинного джентльменства, интеллигентным, начитанным, сдержанным, приветливым, позитивным, с прекрасным чувством юмора, разносторонним, понимающим, сочувствующим, не смотрящим на чины и звания, открытым для каждого, невероятно любознательным и жадным до новых знаний. Он был личностью с большой буквы и настоящим – на экране и в жизни.

Удивительно, но каждый из сотрудников считал, что Бейсен Абайулы относится к нему по-особенному тепло. Вспоминая руководителя, мы почти в один голос рассказывали, что он помнил имена наших супругов и детей, интересовался их делами – не дежурно, а со знанием дела, давал милые прозвища нашим чадам. Всех мальчиков называл батырами, здоровался за руку и серьезно беседовал, обязательно присаживаясь, как положено у журналистов, на один уровень с маленьким собеседником. Только мы знаем, сколько семей в коллективе он спас от распада – разговаривая по душам, давая дельные советы. Чего стоит лишь одно напутствие супругам обращаться друг к другу на вы. Такие отношения на самом деле становятся выше и благороднее.

А сколько новых имен в журналистике было открыто благодаря его необыкновенной проницательности! Все, кого Бейсен-ага так или иначе выделял в самом начале творческого пути, надеж­ды оправдали. При этом абсолютно каждому из нас он давал ряд профессиональных советов и личных рекомендаций. Для меня таковыми стали обязательное чтение каждый день, глубокое изучение родного языка и… семья – на первом месте. Он тонко чувствовал людей, а потому так и оказалось – вдохновением для меня по сей день служит взаимопонимание с близкими.

Бейсен-ага верил, что личность и талант – важные факторы в журналистике, но решающим называл стремление к дальнейшему развитию – профессиональному и личному. И в этом он сильно опережал свое время. Тайм-менеджмент, навыки эффективности, психологическое айкидо, типы личности, проактивность… Эти и другие понятия, о которых сегодня в социальных сетях вещают различные «гуру», впервые мы услышали еще много лет назад от него. Отлично зная языки, он поглощал знания из различных источников. Сохраняя и транслируя исконные казахские ценности, он умело добавлял к ним самые современные достижения науки и психологии, а потому был по-настоящему успешен во всем: уделял внимание семье, совмещал профессию и общественную деятельность, занимался саморазвитием и еще находил время для каждого.

Не было равных Бейсену-ага в новаторстве в его любимом деле. Новое огромное здание Дома журналистов с профессиональной студией и оснащением было построено в Талдыкоргане по его инициативе и при непосредственном участии. Его мечтой были просторные ньюс-румы – как «на мировых телеканалах», и такой же профессионализм. Слой за слоем он снимал налет провинциальности со всех нас, с упоением рассказывая о работе рейтинговых каналов, и главное – создавал все условия для развития. По его инициативе для сотрудников постоянно проводили мастер-классы и длительные обучающие курсы, куда порой нас гнали «из-под палки». Благодаря его авторитету к нам часто приезжали именитые коллеги, делясь бесценным опытом.

Сам Бейсен-ага обучал интересно, четко, емко и по делу. От него я узнала лайфхак, который до сих пор помогает мне в минуты творческого спада: надо «увидеть» свой материал в эфире известного телеканала, «слушая» свой текст из уст любимого ведущего.

– Критическим взглядом посмотри, какой он, насколько он интересен, – делился бесценными знаниями руководитель. – Оцени как зритель – полезна ли эта информация, захватывает ли тебя сюжет с первых секунд и настолько, что ты готова досмотреть его до конца?

В 2010 году он внедрял на областном телеканале «Фабрику новостей». Коллеги знают – это одна из первых программ компьютерной верстки полного цикла, где в едином пространстве пишут и проверяют тексты, работают с видео и прямо оттуда выпускают в эфир готовый продукт. Спустя несколько лет, когда коллектив с комфортом расположился в большом новом здании, нам сразу же установили самую «продвинутую» программу Cinegy. Причем количество лицензий (то есть единиц пользователей) у нас на тот момент раза в два превышало число таковых на республиканских телеканалах.

При нем произошла еще одна «революция»: Бейсен-ага вывел новости в настоящий прямой эфир. До этого вечерний выпуск записывали в студии заранее. При нем впервые новости стали выходить все в том же прямом эфире в обеденное и дневное время – нонсенс для регионального телевидения по тем временам.

Уже в 2015 году Бейсен Абай­улы говорил о необходимости каждому из нас уметь и снимать, и монтировать. Корреспонденты старой закалки были категоричны, заявляя, что у каждого на ТВ своя роль. Однако время показало – сейчас в журналистике правят бал именно такие оперативные универсалы, которые самостоятельно ведут эфиры в социальных сетях и сами готовят с колес различные информационные продукты, собирая огромные аудитории.

Уже много лет назад в областной, по сути, провинциальный телеканал Бейсен Абайулы приг­лашал именитых стилистов и режиссеров-постановщиков, сообща работая над имиджем ведущих и эфиров в целом. Не все эксперименты прижились (или мы не были готовы), но подход изменился заметно.

Он часто повторял, что мечтает заниматься только творчеством, хотя его управленческому таланту можно было лишь позавидовать. Вернуться к руководству региональным телеканалом его буквально уговорили, и в дальнейшем не раз – мы знаем это не понаслышке – предлагали и более высокие руководящие долж­ности, но он оставался верен выбранной профессии.

А сам он легко отпускал с местного телеканала самые перспективные кадры, понимая, что им надо расти, и поддерживал в дальнейшем пути. Бейсен-ага был тем, кто не боялся конкуренции, а хотел вырастить целую плеяду звезд журналистики, постоянно обучая, ища таланты, привлекая все больше молодых людей к профессии. К счастью, этот процесс продолжается – ежегодно в регио­не проводится конкурс среди юных талантов имени Бейсена Куранбека, а лучшим среди профи вручают награду в его честь. Как и прежде, радует зрителей телеканал «Жетысу». Его ученики достойно трудятся в средствах массовой информации по всей стране. Дом журналистов с 2022 года носит имя Бейсена Куранбека. Его дело живет. И это замечательно.

Бейсен Абайулы всегда верил, что все будет хорошо, и умел убедить в этом окружающих. Невероят­ной силы духа человек, он говорил и о том, что все будет хорошо даже без него. Будто что-то зная наперед, он повторял, что надо жить так, чтобы каждый о тебе мог вспомнить хорошее. И сам он жил именно так. Потому сегодня все хорошее, что связано с его именем, даже трудно пере­числить. Светлый образ, неповторимый талант, мудрые наставления и добрые дела Бейсена-ага навсегда останутся в наших сердцах.