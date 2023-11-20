В плену стихии

В Астане, по словам синоптиков, временами порывы ветра достигали 23 м⁄с. Неудивительно, что в связи с ухудшением погодных условий жителям и гостям столицы рекомендовали не выходить из дома.

«Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра, – гласило распространенное сообщение от департамента по ЧС Астаны. – Если сильный ветер застал вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов».

По сведениям акимата столицы, стихия нанесла ущерб некоторым объектам города. Так, порывистый ветер сорвал часть фасада школы № 79. Площадь поврежденного покрытия составила около 120 кв. м. При этом ведомство отмечает, что коммунальные службы города сразу же приступили к устранению последствий стихийного ветра в усиленном режиме.

На дорогах Акмолинской области из-за ухудшения погоды ввели ограничение движения для всех видов автотранс­порта. Сотрудники ДЧС, полицейские в видеообращениях убедительно просили граждан воздержаться от дальних поездок и оставаться дома. Патрульные наряды перешли на усиленный режим.

Погода тем временем разыгралась не на шутку: сильная метель накрыла субботним вечером практически всю область. В результате ураганного ветра были повреждены линии электропередачи, сорвало крыши зданий в нескольких районах и в городе Кокшетау. В частности, вечером без света в областном центре остались 47 многоквартирных жилых домов, 115 абонентов пригородного села Красный Яр, 1 230 абонентов города Косшы, несколько жилых массивов в поселке Жибек Жолы, 270 домов села Тайтобе Целиноградского района и жители нескольких других районов.

Кроме того, сорвало половину кровли (на площади 170 кв. м) с четырехэтажного здания ЦУМа (ТОО «Ұрпақ») в Кокшетау, а также с одного из новых домов в микрорайоне «Сарыарка». В Косшы сор­ванная ветром кровля дома № 10 упала прямо на детскую площадку. Ураганный ветер снес в Кокшетау и три остановки. К счастью, никто не пострадал.

Самым обсуждаемым вопросом того вьюжного вечера в социальных сетях региона было восстановление электричества. К слову, в течение двух-трех часов свет уже начали подавать в дома жителей. К устранению последствий бури там, где это было возможно, специалис­ты приступали сразу же, работая всю ночь. К примеру, в селе Тайтобе свет в домах загорелся в 00.20. Где-то взялись за ликвидацию последствий с раннего утра следующего дня. Так, 19 ноября сотрудники Зерендинского РЭС начали ремонт поврежденных электролиний в селе Красный Яр. На 13.00 во дворе дома № 10 города Косшы об упавшей ночью на землю кровле уже ничего не напоминало. Все было приведено в порядок.

Ветер, скорость которого превышала 25 м⁄с, принес уйму проблем и жителям Карагандинской области. Он сорвал крыши с 14 административных зданий, среди которых – банк, театр музыкальной комедии, три колледжа и шесть школ. «Обескровленной» оказалась и Академия МВД им. Бейсенова. Этот вуз лишается крыши уже в третий раз. Ранее с казармы и учебного корпуса академии, где готовят будущих полицейских, ее сдувало в июне и в июле нынешнего года.

Не устояли перед ураганным ветром и крыши двух домов Караганды – частного и многоквартирного. Куски профлиста, слетевшие с пятиэтажки в 15-м микрорайоне, упали на припаркованные во дворе автомобили. Люди не пострадали.

Еще на семь автомобилей в Караганде и на два в Темиртау упали поваленные ветром деревья. К счастью, ни пассажиров, ни водителей в них не было. Всего же в Карагандинской области ураганом снесло более 70 деревьев.

Судя по жалобам жителей в соцсетях, натиска стихии не выдержали не только зеленые насаждения, но и детские площадки. В частности, во дворе дома № 10 по улице Язева ветром перевернуло плас­тиковую горку. Не исключено, что горка была плохо закреплена. Пострадавших нет.

Из-за непогоды почти половина Караганды осталась без электроэнергии. Были обесточены насосные станции, в результате чего перестала идти вода и снизились параметры подачи тепла. Жители региона писали о произошедшем в соцсетях, звонили диспетчерам аварийных служб. Ночью и на следующий день, 19 ноября, сотрудники департамента по ЧС и работники коммунальных служб устраняли последствия разгула стихии. Позже власти сообщили, что все упавшие деревья, куски кровли и столбы убраны с дорог и тротуаров. А вот быстро устранить коммунальные аварии не удалось. На окраинах Караганды еще и воскресным днем не было света и воды.

Не миновали последствия урагана и область Улытау. К полудню субботы и в Жезказгане, и в Сатпаеве разыгралась буря. Ветер рвал электрические провода, разносил ограждения, крышу и обшивку домов. Из-за погодных условий отключились две линии электропередачи. В половине районов двух городов отключился свет. В течение нескольких часов технологические нарушения были устранены. А вечером напряжения в сетях не хватало в пос. Пристанционном и двух жилых кварталах Жезказгана.

Жители Сатпаева только и успевали, что делиться друг с другом видео в соцсетях, где ветер крушит жестяные ограждения мусорных баков, повреж­дает остановки. Что касается жилых домов, то ураган прошелся по двум новостройкам города. С одной снесло крышу. С торца другого жилого дома полностью обрушилась обшивка фасада. На месте происшествия побывал аким города Шапагат Аубакир. Он сообщил, что данный дом обслуживает ЖКУ-3 коммунального предприятия «Сүйікті қала». Срок гарантии на дом истек, однако на такие случаи предусмотрены средства из резерва городского бюджета. Будет создана специальная комиссия.

Срывал крыши зданий ветер и в области Абай. Так, в селе Бескарагай сообщается о повреждении кровли спортзала Долонской основной школы. Кровля отдельно стоящего здания, построенного в 2001 году, была сорвана в результате сильного вет­ра около шести утра. Общая площадь повреж­дений составила 288 кв. м. А ведь в 2020-м кровля частично была отремонтирована. К счастью, никто не пострадал.

«Досталось» и крыше спортзала и актового зала школы в селе Кривинка Бескарагайского района. Площадь повреждения там составила 700 кв. м. В ДЧС области Абай сообщили, что здание 1993 года постройки, в 2023-м там был проведен частичный ремонт кровли. Жертв и пострадавших нет.

Несколько случаев срыва кровли зафиксировано в областном центре. Так, в результате порывов ветра свыше 20 м⁄с сор­вало кровлю здания шестого корпуса университета Шакарима, частного дома по улице Оборонная. Возле воинской час­ти № 44793 в микрорайоне «Юность» также произошел срыв кровли ангара без каркаса. Сорвало крышу и у подземного перехода по улице Достоевского, а у центрального рынка упал остановочный павильон.

В Павлодарской области из-за урагана произошло отключение электроэнергии в ста населенных пунктах. К утру воскресенья в 60 селах электроснабжение было восстановлено. Всевозможные службы оперативно приступили к ликвидации последствий непогоды. По данным АО «Павлодарэнерго», всего ночью 19 ноября в Павлодарской области на сетях электроснабжения произошло 189 аварийных отключений. К полудню воскресенья устранены 66 повреждений.

Из-за проблем со светом начались перебои с другими коммуникациями. Ночью с субботы на воскресенье в Экибастузе люди стали повсеместно жаловаться на остывающие батареи.

Как пояснили в ТОО «Экибастузтепло­энерго», из-за ураганного ветра, скорость которого порой превышала 30 м⁄с, Экибастузская ТЭЦ осталась без напряжения. Было нарушено электроснабжение станции в связи с отключением основной и резервной подстанций, запитанных от ГРЭС-1. В итоге на ТЭЦ произошла вынужденная остановка котлов. Восстановить электроснабжение удалось к пяти утра, после началась стабилизация параметров теплоснабжения.

Подобные жалобы поступали и от павлодарцев, хоть и не так массово, как в Экибастузе. В акимате областного центра сообщили, что здесь также из-за перебоев на линиях электроснабжения в некоторых домах произошло отключение насосов на ЦТП, что повлекло за собой отсутствие отопления.

В областном департаменте по ЧС отметили, что, по предварительным данным, зарегистрировано 42 факта срыва кровель зданий – как в городах, так и в сельских населенных пунктах. Ураганный ветер не только срывал крыши, но и валил деревья, сносил остановочные павильоны и заборы, гнул светофоры и столбы освещения. Для многих автомобилистов утро оказалось недобрым – машины были повреждены упавшими на них конструкциями.

В Павлодаре в очередной раз пострадал многострадальный фасад дома по улице Майры, 1, который отремонтировали полтора года назад. В Баян­ауле разгула стихии не выдержала стела при въезде в райцентр. Повреждены конструкции арочной галереи на павлодарской набережной, которые стоят там не первый год и прежде выдерживали любой ураган. А в Аксу возле Дома культуры повалило практически все возрастные ели.

В Северо-Казахстанской области все закончилось обильным выпадением осадков в виде снега. В пресс-службе НК «Каз­АвтоЖол» сообщили о закрытии трасс областного уровня. Ранее были закрыты республиканские трассы. Всего в Петропавловске выпало 20,1 мм осадков при месячной норме 30 мм. На уборке снега были задействованы 70 единиц техники и порядка ста человек, уточнили в пресс-службе городского акимата.