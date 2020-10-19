В последний путь

Чингиз Ташенов, Акмолинская область

Напомним, дорожно-транспортное происшествие произошло в городе Щучинске. Виновником аварии со служебной автомашиной отдела местной полицейской службы Бурабайского РОП стал пьяный водитель.

В итоге водитель и пассажир полицейской «Лады» – участковые инспекторы полиции ОМПС Бурабайского РОП – от полученных травм скончались на месте ДТП. Они находились при исполнении служебных обязанностей и возвращались с места происшествия.

Между тем виновник аварии был ранее неоднократно судим по статьям 200 УК РК, 346 УК РК. 25-летний житель Щучинска был лишен права управления транспортным средством до 2022 года. Возбуждено досудебное производство по части 4 статьи 345 УК РК, в отношении его избрана мера процессуального принуждения: «Содержание под стражей». Ведется следствие.

Похороны 33-летнего капитана полиции Каната Хамидуллина и 38-летнего капитана полиции Каната Отарбаева прошли на их родине – в Щучинске. В связи с карантином проводить в пос­ледний путь своих коллег полицейские прибыли в ограниченном составе.

На церемонии прощания была зачитана телеграмма соболезнования от министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева. Глава ведомства отметил профессионализм, порядочность, преданность своей работе Каната Хамидуллина и Каната Отарбаева, которые пользовались уважением населения и среди коллег.

Начальник департамента полиции Акмолинской области Арманбек Баймурзин, выразив самые глубокие соболезнования родным и близким погибших, подчеркнул, что их семьи всегда могут рассчитывать на всестороннюю поддержку со стороны ведомства.

Семьям погибших сотрудников по закону будет выплачена денежная компенсация свыше 11 млн тенге.

Популярное

Все
День металлурга
Золото, а не завод!
Сообщение Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан О регистрации партийного списка Общественного объединения «Демократическая Партия Казахстана «Ак жол» на выборы депутатов Курултая Республики Казахстан, назначенные на 23 августа 2026 года
Косшы: пять лет в статусе города
Встают на крыло
Искусственный дождь
Отличный старт
Золото из Терамо
Дом для культуры
Из сельского клуба – на большую сцену
На Кубке мира в Корее
Раненого филина передали в зоопарк
Указ Президента Республики Казахстан О назначении
В тройке сильнейших
Указ Президента Республики Казахстан О назначении
Неудача «Астаны» и «Елимая»
Стипендия от Динары
МЧС объявило набор спасателей
В Павлодарской области сельхозземли передадут новым фермерам
Пожар в «Семей орманы» локализован - Минэкологии
Дан старт строительству автострады
Через счета дропперов в Казахстане прошло более 112 млрд теңге
Какая рыба водится в системе Е-fish?
В Военном институте Сухопутных войск готовят специалистов по FPV-дронам
Доступ к сырью плюс преференции СЭЗ
Солнечные панели и овцы превратили пустынное плато в цветущие пастбища в Китае
Человек опередил ИИ
Эксперт оценил партийные списки на выборах в Курултай
Асу Алмабаев поднялся в новом рейтинге UFC
Глава МВД Казахстана встретился с этническими казахами в полиции Нью-Йорка
Группа туристов заблудилась в горах Алматинской области
Курултай может стать самым обновленным Парламентом в истории Казахстана – политолог
Кокшетау принял LAN-финал Akmola International Esports Cup 2026
В гармонии с миром
Работать на опережение
Стартовал проект поддержки людей с инвалидностью
Хирурга подозревают в получении денег за лечение по ОСМС в Атырау
Первый выпуск программ двойного диплома с Университетом Аризоны состоялся в Казахстане
Фестиваль «Алтай – золотая колыбель тюркского мира» в ВКО объединил поэтов и артистов
Мбаппе выводит Францию в полуфинал!
Аномальная жара накроет Казахстан
Должников пора призвать к ответу
Когда спадет жара в Казахстане
В Казахстане обновили еще три железнодорожных вокзала
Новый этап изучения Улуса Джучи
Закон Республики Казахстан Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан
Кассира осудили за мошенничество с билетами в Таразе
Плюс один новый завод в Казахстане
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки, наукоемких территорий, социального обеспечения, образования, здравоохранения    и    воинской    службы
Старые шины получают вторую жизнь: как в Темиртау перерабатывают отходы
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровизации, защиты персональных данных, дорожного движения и регулирования передовых технологий на транспорте
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правового положения военнослужащих, обороны и воинской службы
Закон Республики Казахстан О психологической деятельности
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам газоснабжения и электроэнергетики
По поручению Главы государства правительство намерено снизить инфляцию ниже 10% в текущем году
Конституция как стратегическая опора развития страны
В Алматинской области открыт завод по переработке фруктов и овощей
Дисциплинированных водителей поощрили в Алматы
Сборная Канады сотворила историю на ЧМ-2026 и установила новый рекорд
Новый мясокомбинат возродит легендарную семейскую тушенку

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]