В последний путь

Напомним, дорожно-транспортное происшествие произошло в городе Щучинске. Виновником аварии со служебной автомашиной отдела местной полицейской службы Бурабайского РОП стал пьяный водитель.

В итоге водитель и пассажир полицейской «Лады» – участковые инспекторы полиции ОМПС Бурабайского РОП – от полученных травм скончались на месте ДТП. Они находились при исполнении служебных обязанностей и возвращались с места происшествия.

Между тем виновник аварии был ранее неоднократно судим по статьям 200 УК РК, 346 УК РК. 25-летний житель Щучинска был лишен права управления транспортным средством до 2022 года. Возбуждено досудебное производство по части 4 статьи 345 УК РК, в отношении его избрана мера процессуального принуждения: «Содержание под стражей». Ведется следствие.

Похороны 33-летнего капитана полиции Каната Хамидуллина и 38-летнего капитана полиции Каната Отарбаева прошли на их родине – в Щучинске. В связи с карантином проводить в пос­ледний путь своих коллег полицейские прибыли в ограниченном составе.

На церемонии прощания была зачитана телеграмма соболезнования от министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева. Глава ведомства отметил профессионализм, порядочность, преданность своей работе Каната Хамидуллина и Каната Отарбаева, которые пользовались уважением населения и среди коллег.

Начальник департамента полиции Акмолинской области Арманбек Баймурзин, выразив самые глубокие соболезнования родным и близким погибших, подчеркнул, что их семьи всегда могут рассчитывать на всестороннюю поддержку со стороны ведомства.

Семьям погибших сотрудников по закону будет выплачена денежная компенсация свыше 11 млн тенге.