За уровнем воды в реках Восточного Казахстана следят спасатели региона
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Бек Нигметов
В центре внимания реки Бухтарма и Малая Ульба. По информации представителя МЧС РК Аскара Шарипа, туда направлены дополнительные силы ДЧС. В целом паводковая ситуация в регионе до начала мая оставалась стабильной во многом благодаря принятым превентивным мерам. Однако с учетом больших снегозапасов, которые еще есть в верховьях рек, стоит ждать еще одного серьезного наступления большой воды, в особенности в горных районах области.