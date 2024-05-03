За уровнем воды в реках Восточного Казахстана следят спасатели региона

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Бек Нигметов

В центре внимания реки Бухтарма и Малая Ульба. По информации представителя МЧС РК Аскара Шарипа, туда направлены дополнительные силы ДЧС. В целом паводковая ситуация в регионе до начала мая оставалась стабильной во многом благодаря принятым превентивным мерам. Однако с учетом больших снегозапасов, которые еще есть в верховьях рек, стоит ждать еще одного серьезного наступления большой воды, в особенности в горных районах области.

фото из архива "КП"

Напряженная ситуация сохраняется и в Атырауской области, где каждые сутки регистрируется постепенный подъем уровня воды в реке Жайык. По информации ДЧС области, строительство защитной дамбы в Махамбетском и Индерском районах выполнено на 100%. В городе Атырау предстоит возвести последние километры сооружения.

Без изменений пока обстановка в Северо-Казахстанской и Западно-Казахстанской областях. За сутки уровень воды в Сергеевском водохранилище снизился на 11 сантиметров. В городе Петропавловске вода отступает, однако 3 185 жилых домов остаются подтопленными.

В Западно-Казахстанской же области продолжают работать 11 эвакопунктов. В них остаются 2 320 человек, включая детей. Отор­ваны от внешнего мира пока еще два населенных пункта.

На брифинге также озвучена информация о предпринятых мерах по строительству нового и ремонту получившего ущерб жилья для пострадавших от стихии семей. По информации Министерства промышленности и строительства РК, еще остаются подтопленными 5 678 частных и 71 многоквартирных, коммунальных домов. Кроме того, вода еще не ушла из 17 тыс. дач. К настоящему времени в комиссионном порядке обследовано 2 900 ранее подтопленных домостроений, готовы под строительство 8 097 земельных участков. К началу мая в пяти наиболее пострадавших от паводков регионах начато строительство 398 домов.

По информации профильного ведомства, для пострадавших от стихии предусмотрены три механизма компенсации утраченного жилья. Это ремонт подлежащего восстановлению дома, строительство нового взамен разрушенного или ставшего аварийным и покупка равноценного жилья на вторичном рынке региона проживания пострадавшей семьи.

Во всех паводковых областях созданы и продолжают работать общественные штабы. Они помогают в восстановлении документов, оказании психологической, юридической, медицинской помощи пострадавшим, приеме и распределении поступающих гуманитарных грузов.

По информации Казгидромета, в предстоящие дни прогнозируются дожди на востоке страны, пыльные бури и даже снег на других территориях. В эвакопунктах еще остаются 6 398 человек. Отведена вода из 7 710 жилых домов и 2 844 дворовых территорий.

#казахстан #паводок #весна #подтопление

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