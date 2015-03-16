Политика
В Сенате рассмотрен законопроект по вопросам игорного бизнеса
На расширенном заседании Комитета Сената Парламента по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству рассмотрен в первом чтении проект Закона РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам игорного бизнеса", сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Законопроект разработан в целях дальнейшего совершенствования законодательства в сфере игорного бизнеса и устранения пробелов и коллизий, а также законодательного закрепления запрета на деятельность интернет-казино, ужесточения контроля за деятельностью букмекерских контор и тотализаторов.

Документом предусматривается внесение изменений и дополнений в Гражданский процессуальный кодекс РК в части определения порядка производства о признании интернет-казино незаконным. В части повышения ставок налогообложения касс букмекерских контор и тотализаторов вносятся поправки в Кодекс РК "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс). В Кодексе РК об административных правонарушениях предусматривается усиление административной ответственности за нарушения требований законодательства об игорном бизнесе. Также законопроектом вносятся изменения и дополнения в законы РК "О рекламе" и "Об игорном бизнесе".

Кроме того, законопроектом регламентируется порядок хранения игорного оборудования, а также устанавливается запрет на расположение игорных заведений, касс тотализатора или букмекерской конторы в нежилых помещениях жилых зданий (домов).

Документ передан на рассмотрение палаты.

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