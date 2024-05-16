Премьер-министр Малайзии прибыл в Астану
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В Акорде состоялась торжественная церемония встречи премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима, прибывшего с официальным визитом в Казахстан, сообщает Kazpravda.kz
Касым-Жомарт Токаев и Анвар Ибрагим представили друг другу членов официальных делегаций.
Начальник роты Почетного караула отдал приветственный рапорт президенту Казахстана и премьер-министру Малайзии, прозвучали гимны двух государств.
По завершении церемонии Касым-Жомарт Токаев и Анвар Ибрагим прошли в зал переговоров.