У нас бывает очень жарко!

Вот уже 30 лет депутаты районных, городских и областных маслихатов служат народу. Отсчет пошел в 1994 году. Тогда, весной, состоялись первые выборы в местные представительные органы. Мандаты получили 45 депутатов Карагандинского областного маслихата. Это были бизнесмены, директора промышленных предприятий, профсоюзные лидеры, работники сельского хозяйства, здравоохранения, образования и культуры.

Все понимали, что должны работать на благо населения, но не каждый знал как, поскольку не все были юридически подкованы. К тому же депутатам-первопроходцам, имевшим собственное мнение по любому вопросу, оказывалось трудно найти взаимопонимание с коллегами.

Шло время, менялись депутаты, рос их профессионализм, совершенствовалось законодательство о местном управлении. А в 2023-м начались политические реформы, призванные повысить доверие граждан к представительной власти. В частности, депутатов областных маслихатов теперь выбирают не только по партийным спискам. И это поспособствовало выходу на местную политичес­кую арену новых, влиятельных народных избранников.

«Сильные маслихаты способствуют решению актуальных проблем и росту качества жизни в регионах», – отметил Глава государства в своем Послании народу от 16 марта 2022 года.

Позитивный эффект политических реформ отмечает и председатель Карагандинского областного маслихата Нуркен Кобжанов. Он одномандатник, баллотировался как представитель интересов населения двух сельских районов – Нуринского и Осакаровского.

Благодаря политическим реформам Карагандинский облмаслихат обновился более чем на 70%. В нем 36 депутатов, 18 из которых – одномандатники. То есть их можно назвать народными избранниками в полном смысле этого словосочетания.

Конкуренция среди политических партий тоже стала жестче. Если раньше в маслихате их было только две, то теперь шесть.

– Мы все разные, но делаем одно дело – решаем проблемы региона во благо населения, – отмечает Нуркен Кобжанов. – Нет такого, чтобы депутаты пришли на заседание, отсидели положенное время, проголосовали и ушли. У нас бывает очень жарко! Идет борьба за каждый тенге. Бывает, заместители акима области приходят на наши заседания, чтобы защитить своих подчиненных, которые представляют бюджетные программы. И я, хотя являюсь председателем, не могу повлиять на депутатов. Они самостоятельны в своих решениях, поэтому имеют право голосовать так, как считают нужным.

Депутатский корпус долго и тщательно изучает проблемы в определенной сфере жизни региона, а потом с помощью исполнительной власти добивается их решения.

Вот недавно карагандинские народные избранники провели мониторинг проблем сферы здравоохранения. При этом они не сидели в теплых кабинетах, а выезжали в городские и районные больницы, поликлиники и СВА, беседовали с медиками и пациентами. В результате вскрылась уйма проблем, связанных с нехваткой врачей и медсестер, с недостаточным финансированием и низкими тарифами на медуслуги.

– Не секрет, что молодежь, отучив­шись в колледже или вузе, не изъявляет желания работать в аулах. Все хотят устроиться в частную клинику с высокой зарплатой, – рассуждает Нуркен Кобжанов. – А в сельской местности между тем дефицит медиков. Поэтому мы обговорили этот вопрос с акимом области и решили повысить подъемные для молодых врачей, которые едут работать в села, до 5 миллионов тенге. И это еще не все. В аулах нужны не только врачи, но и средний медперсонал. Поэтому увеличили количество грантов на обучение в медколледжах области. Теперь больше студентов смогут учиться бесплатно, но с условием, что потом поедут на отработку в сельскую местность. Мы уже провели сессию, где закрепили это решение. Теперь будем отслеживать его исполнение.

Таким же способом депутаты намерены решать проблемы в сфере образования. Они ездят по школам и колледжам региона, знакомятся с их работой.

Депутаты замечают, что большинство учебных заведений «сидят» на подушевом финансировании и не ищут способов зарабатывать самим. У них есть серьезный стоп-сигнал в виде отраслевых приказов. Однако с помощью маслихата можно добиться их изменения, перевести колледжи на ПХВ и дать им возможность самим зарабатывать деньги на ремонт, мебель и оборудование.

– Лично я посетил Саранский педагогический колледж, который готовит воспитателей для детских садов. Там достаточно креативный руководитель. И вот какой идеей она со мной поделилась, – продолжает председатель облмаслихата. – Помещение педколледжа позволяет открыть при нем мини-центр, куда преподаватели смогут водить своих детей. Таким образом можно решить сразу три проблемы: сократить очередь в детсады, создать место для практики студентов и зарабатывать деньги для колледжа. Директор готов на это пойти, но не может, ибо зажат приказами. Мы же, получив информацию, обратимся в Минпросвещения и попробуем помочь в решении проблемы.

Депутаты – это своего рода мост между населением и исполнительной властью. Именно поэтому они устраивают прямые эфиры в соцсетях, встречаются с избирателями лично и по мере возможности помогают решать возникающие вопросы. Какие из них самые актуальные?

Городские жители чаще всего жалуются на медленно продвигающуюся очередь на госжилье, на коммунальные проблемы и точечную застройку. В сельской местности другие проблемы: нехватка пастбищ, медленный Интернет, отсутствие в амбулатории врача или медсестры...

– Решить вопрос, например, с дефицитом пастбищ, мы можем, обратившись в земельную инспекцию и дав ей рекомендацию провести инвентаризацию земель. Но основной наш рычаг – утверждение бюджета, то есть деньги, – говорит Нуркен Кобжанов. – Большинство проблем, которые озвучивают наши избиратели, можно решить с помощью бюджетного финансирования. Например, отремонтировать разбитые дороги, осуществить реконструкцию ветхих канализационных коллекторов, построить спортивные объекты… Но, к сожалению, у нас субвенционный регион. Наши расходы превышают доходы. Мы не можем выделить из бюджета деньги на решение всех проблем. Но есть возможность проверить, куда они расходуются, и спросить с исполнительной власти, если нет эффекта.

Ну а если нет эффекта от деятельности самих депутатов одномандатников, у казахстанцев есть возможность лишить их статуса народного избранника. Председатель облмаслихата Нуркен Кобжанов считает, что это дисциплинирует.

Добавим, что 30-летие создания маслихатов карагандинские депутаты отмечают добрыми делами и благотворительными акциями. Они оказали гуманитарную помощь пострадавшим от паводка, подарили 100 книг библиотеке в женской колонии, вручили продуктовые корзины и игрушки родителям, воспитываю­щим особенных детей.