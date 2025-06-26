В центре внимания – молодежь

Закон и Порядок
100
Самат Бейсембаев
старший корреспондент отдела экономики

За последний год в Казахстане приняты меры по усилению правопорядка среди молодежи. Внимание к этой категории населения усилилось как в плане законодательства, так и в рамках профилактических программ, инициированных правоохранительными и образовательными органами.

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Министерство внутренних дел в рамках Концепции молодежной политики на 2023–2029 годы активно продвигает профилактическую работу среди молодежи, в том чис­ле меры по борьбе с наркоманией, особенно с распространением синтетических веществ. Совместно с НПО и молодежными объединениями реализуются проекты, направленные на правовое просвещение, военно-патриотическое воспитание и формирование правовой культуры. Предусмотрены гранты на профпрограммы, а также совместная аналитическая работа с МВД.

Правительство также усилило меры по правовой поддержке и вовлечению молодежи в социально полезную деятельность. С января 2025 года уполномоченный орган координирует проведение республиканских и региональных молодежных форумов, которые служат площадками для открытого диалога между молодежью, органами власти и представителями силовых структур. В рамках этих мероприятий проводятся обучающие сессии, презентации инициатив и круглые столы по вопросам прав человека, гражданской активности и общественной безопасности.

Особое внимание уделяется повышению цифровой грамотности молодежи. Так, в 2024 году около 900 тыс. молодых казахстанцев прошли обучение в рамках прог­раммы цифрового обучения, в 2025-м планируется увеличить этот показатель до миллиона. Государство поощряет молодежные инициативы в сфере IT, кибербезопасности, медиа и научных разработок через предоставление грантов и участие в акселерационных программах

Напомним, в утвержденной концепции "Закон и Порядок" на 2025–2030 годы работа с молодежью занимает особое место. В рамках этой инициативы регулярно проводятся брифинги и правовые консультации, уроки безопасности в школах и колледжах Казахстана.

Кроме того, по этому же направлению ранее была запущена и программа "Біртұтас тәрбие", направленная на формирование законопослушного поведения среди подростков. Создаются специальные методические рекомендации и справочники по безопасности, предназначенные для педагогов и родителей.

Таким образом, государственная политика по обеспечению законности и правопорядка в отношении молодежи становится более системной и многопрофильной. Законодательные инициативы, усилия правоохранительных органов и образовательные проекты формируют современную модель профилактики правонарушений, правовой грамотности и безопасности среди молодежи страны.

#МВД #молодежь #правонарушения

Популярное

Все
Актюбинцы дали старт марафону «Ардагер өсиеті»
Орошаются поля – быть урожаю
В центре внимания – молодежь
Лечить в новых условиях
Отечественного продовольствия стало больше
ВИЭ: развитие идет эволюционно
В Атырау внедряют систему ваучерного финансирования
Коррупции – нет!
День столицы: сколько дней отдохнут казахстанцы в начале июля
Алматинцев предупредили о неспокойной ночи
Главе государства показали пассажирский вагон казахстанского производства
Развитие химической отрасли в Жамбылской области набирает темпы
Закон Республики Казахстан
В Улгили выпускают стекло жамбылской закалки
В Актобе построен новый завод по производству агрохимикатов
День полиции отмечают сегодня в Казахстане
В Уральске открылся штаб «Дала қырандары».
Между уголовным и административным правом
Угольщиков обяжут участвовать в углехимических проектах
Минздрав внедряет детский профиль при подготовке врачей
Рынок попал под ковш экскаватора
Дожди с градом обрушатся на Казахстан
Свыше полумиллиона алматинцев посетили ярмарки выходного дня с начала года
Астанчанка лишилась квартиры после звонка лже-сотрудника банка
В Алматы вырос поток иностранных туристов
Эти стены хранят вековую историю
Первый урожай баклажанов собирают в Туркестанской области
Ашимбаев в авторской статье рассказал об ответе Токаева на кризис идентичности в 21 веке
Новая трикотажная фабрика работает на полную мощность
В Семее суд вынес решение о сносе 12 новых жилых комплексов
В Костанайской области строится завод по производству автокомпонентов
Антикор отреагировал на жалобы водителей фур в Актюбинской области
Алматинские врачи столкнулись с редчайшей патологией в мире
Назначен новый министр обороны Казахстана
Закон и Порядок – основа созидания Справедливого Казахстана
Аграрии Туркестанской области собирают первый урожай арбузов
В Атырауской области начался прием заявок на льготную ипотеку для медиков
Жителя области Жетісу пожизненно лишили водительских прав
Новый завод открыли в Атырау
Годовая мощность ветряной станции в Жезказгане составит 330 млн кВт·час
Новый рекреационный парк открыли в Сатпаеве
В Жезказгане построят современный Дворец школьников
В Приаралье появится сеть метановых автозаправок
В Уральске реконструируют набережную
Новая услуга появилась в приложении eGov Mobile
Дожди с грозами и ветром ожидают казахстанцев в эти выходные
Филиал Челябинского государственного университета откроют в Костанае
«Умный» дым: Петропавловская ТЭЦ-2 запускает трубу с системой мониторинга

Читайте также

Еще три села отказались от алкоголя в Туркестанской области
Около 2,5 тыс. рабочим вернули долги по зарплате в Жамбылск…
В МВД подвели итоги оперативно-служебной деятельности за по…
Проект «Әділ қоғам» презентовал Антикор

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]