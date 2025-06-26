За последний год в Казахстане приняты меры по усилению правопорядка среди молодежи. Внимание к этой категории населения усилилось как в плане законодательства, так и в рамках профилактических программ, инициированных правоохранительными и образовательными органами.

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Министерство внутренних дел в рамках Концепции молодежной политики на 2023–2029 годы активно продвигает профилактическую работу среди молодежи, в том чис­ле меры по борьбе с наркоманией, особенно с распространением синтетических веществ. Совместно с НПО и молодежными объединениями реализуются проекты, направленные на правовое просвещение, военно-патриотическое воспитание и формирование правовой культуры. Предусмотрены гранты на профпрограммы, а также совместная аналитическая работа с МВД.

Правительство также усилило меры по правовой поддержке и вовлечению молодежи в социально полезную деятельность. С января 2025 года уполномоченный орган координирует проведение республиканских и региональных молодежных форумов, которые служат площадками для открытого диалога между молодежью, органами власти и представителями силовых структур. В рамках этих мероприятий проводятся обучающие сессии, презентации инициатив и круглые столы по вопросам прав человека, гражданской активности и общественной безопасности.

Особое внимание уделяется повышению цифровой грамотности молодежи. Так, в 2024 году около 900 тыс. молодых казахстанцев прошли обучение в рамках прог­раммы цифрового обучения, в 2025-м планируется увеличить этот показатель до миллиона. Государство поощряет молодежные инициативы в сфере IT, кибербезопасности, медиа и научных разработок через предоставление грантов и участие в акселерационных программах

Напомним, в утвержденной концепции "Закон и Порядок" на 2025–2030 годы работа с молодежью занимает особое место. В рамках этой инициативы регулярно проводятся брифинги и правовые консультации, уроки безопасности в школах и колледжах Казахстана.

Кроме того, по этому же направлению ранее была запущена и программа "Біртұтас тәрбие", направленная на формирование законопослушного поведения среди подростков. Создаются специальные методические рекомендации и справочники по безопасности, предназначенные для педагогов и родителей.

Таким образом, государственная политика по обеспечению законности и правопорядка в отношении молодежи становится более системной и многопрофильной. Законодательные инициативы, усилия правоохранительных органов и образовательные проекты формируют современную модель профилактики правонарушений, правовой грамотности и безопасности среди молодежи страны.