Открывая круглый стол, директор архива Алия Мустафина подчеркнула, что конституцион­ное право и архивное дело тесно связаны, ведь архивные документы нередко служат ключом к восстановлению исторической и юридической справедливости. Особенно символично, что разговор об этом ведется в год 30-летия Конституции Казахстана – Основного закона, определившего развитие нашего государства.

– Для нас, хранителей истории, Конституция имеет важное профессиональное значение как особо ценный документ. Хранить Основной закон страны – почетная миссия. Наша задача не только обеспечить его сохранность, но и изучать, а также представлять весь комплекс тематических материалов на документальных выставках. Сегодня мы говорим не только о ее прошлом, но и о современных изменениях, а также о роли архивов в сохранении памяти о демократическом пути страны, – отметила Алия Мустафина.

Как известно, в преддверии знаковой даты в стране был принят национальный план «Ата Заң – тәуелсіздік тірегі», включающий 30 крупных мероприятий по стране. Свой вклад в него Архив Президента обозначил не только этой встречей, но и представил презентацию историко-документальной выставки «Конституция – важный институт демократии».

С докладом выступила депутат Мажилиса доктор юридических наук Унзила Шапак. Она подчеркнула, что система ценностей, закрепленных в Конституции, – это фундамент законодательной стабильности и устойчивого развития государства.

Судьи Конституционного суда Сергей Ударцев и Еркин Онгарбаев сделали акцент на научных основах и судебной практике. Большой интерес вызвала дискуссия о первой монографии, посвященной Конституционному суду.

Не менее значимым стало онлайн-выступление профессора Университета Пантеон-Сорбонна и Института Сорбонна-Казахстан, экс-судьи Административного суда Парижа Патрика Доля. Он поблагодарил организаторов за приглашение и отметил, что конституции Казахстана и Франции имеют много общего: обе выстроены на балансе президентской и парламентской власти и отражают стремление к демократии и верховенству права. Вместе с тем Патрик Доля подчеркнул не только схожесть правовых моделей, но и важность гуманитарного сотрудничества.

Выставка, сопровождавшая мероприятие, стала важной составной частью круглого стола. На основе материалов, хранящихся в архиве, в экспозиции были представлены документы по разработке Конституции: проекты, экспертные заключения, аналитические записки, а также предложения от граж­дан и организаций.

Отметим, что доклады и мнения, прозвучавшие во время круглого стола, будут опубликованы в научно-методическом журнале «Жаңа Архив» Архива Президента РК.

К слову, ранее в рамках празднования юбилея Конституции здесь прошла экскурсия для победителей республиканского детского конкурса «Конституция в творчестве детей», организованного Конституционным судом РК. Юным художникам показали выставку и рассказали об истории Основного закона страны.