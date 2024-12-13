Важный сегмент сотрудничества

Башкирию можно назвать студенческим кластером Приволжского федерального округа Российской Федерации: количество студентов вузов и колледжей там достигло 200 тыс. человек. Учатся в башкортостанских вузах и наши, казахстанские, парни и девушки – несколько сотен человек из самых разных городов Казахстана.

Встретиться с ними казахстанским журналистам удалось в ходе посещения Евразийского научно-образовательного центра (ЕНОЦ), где почти на 40 тыс. кв. м по-соседски разместились вузы-участники – у каждого из них свои этажи с самыми современными лабораториями, исследовательскими центрами.

Со студентами-медиками – выходцами из Казахстана – мы и пообщались. Медицинский университет (БГМУ) активно сотрудничает с нашей страной, регулярно проводятся совместные научно-практические конференции.

Порадовало, что неловкости от присутствия камер и журналистов студенты не испытывали, охотно рассказывали, как им тут, в Уфе, живется. А еще стало понятно, что все – большие умницы, понимающие ценность достойного образования.

Надира Арупжанова, студент­ка пятого курса лечебного факультета, родом из Шымкента. Учится по квоте Россотрудничества, то есть на бюджете. Помимо учебы девушка активно вовлечена в лабораторные изыс­кания – проводит работы по поиску малых таргетных молекул на кафедре фармацевтической химии своего университета.

– Учиться очень интересно и в то же время нелегко. Но я знала, на что шла: еще в школе дополнительно занималась химией и биологией, все остальное мне дала школа – обычная государст­венная, которую я окончила с золотой медалью. Уфа – это город, где происходит становление моей личности, у меня здесь немало друзей, – рассказывает Надира.

Еще один «медик» – Рамиль Юсупов. Отучившись шесть лет на «Лечебном деле», молодой человек принял решение продолжить обучение по направлению отолорингологии в ординатуре.

– Как говорится, тяжело в учении – легко в бою. Первые четыре года времени ни на что, кроме учебы, не было – все-таки медицинский вуз, своя специфика. А с началом пандемии и дистанционки про личную жизнь вообще пришлось забыть – нагрузка большая была, учились постоянно, – поделился Рамиль.

Почему наши ребята едут в Башкортостан, ведь далековато от родного дома?

Причин тут несколько. Во-первых, общность культур – башкиры и казахи действительно схожи своими ценностями, в том числе духовными. Во-вторых, в Башкирии есть казахская диас­пора – примерно 14 тыс. казахов, а значит, без поддержки уже не останешься.

Ну и решающий, наверное, фактор: между Башкортостаном и Казахстаном идет обмен в рамках образовательных программ, между учебными заведения­ми республик заключено порядка 80 договоров о научном, образовательном, культурном сотрудничестве, подписаны соглашения о реализации обменных программ.

Так, например, педагогический вуз (БГПУ им. М. Акмуллы) поддерживает партнерские отношения с 18 казахскими вузами. В Башкирском аграрном университете учатся более 20 казах­станцев, а у самого вуза договорные отношения с 12 учебными заведениями Казахстана.

В Западно-Казахстанском аграрно-техническом университете им. Жангир-хана уже два года как открыто представительство Уфимского неф­тяного технического университета (УГНТУ), есть совместные программы двудипломного и сетевого обучения, академической мобильности. У УГНТУ в свою очередь налажено сотрудничество с десятью вузами-парт­нерами в Казахстане. Кстати, программа двойных дип­ломов действует и между Уфимским университетом науки и технологий и Алматинской академией гражданской авиации.

Судя по всему, связи в области образования будут только крепнуть. Как отметил накануне XX Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана глава Башкортостана Радий Хабиров, Казахстан с Башкирией активно развивают культурные, гуманитарные, социальные и образовательные программы, а рейтинг башкирских вузов достаточно высок, особенно в тех сферах, которые представляют интерес для казахстанской экономики.

– В рамках деятельности Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня важной вехой сотрудничества видим организацию стажировок студентов двух регионов. На данный момент более 700 студентов из Казах­стана учатся у нас, получают образование. Это важный сегмент, – подчеркнул глава республики.