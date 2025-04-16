Вечная современность классики

Культура
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Илья Пащенко

Праздничные концерты, приуроченные к 100-летию Нургисы Тлендиева, прошли в Астане и Алматы

фото пресс-службы MEGA

Произведения классика отечественной музыки одновременно прозвучали в трех крупных торгово-развлекательных центрах сети MEGA. Более 160 музыкантов порадовали жителей мегаполисов своим высоким исполнительским мастерством. По словам организаторов, главная цель культурного проекта – отдать дань вкладу Нургисы Тлендиева в национальное искусство.

Основное мероприятие прошло на площадке ТРЦ MEGA Alma-Ata. Знаменитые кюи и песни выдающегося композитора прозвучали в исполнении оркестра «Отырар сазы» под управлением заслуженного деятеля РК Динзухры Тлендиевой.

– Этот год для нас особенный – 100-летие отца, мы его ждали и готовились к нему. Очень приятно, что MEGA проводит к этой дате такой масштабный проект с участием нашего оркестра, – отметила дочь композитора.

Перед гостями ТРЦ MEGA Park выступили музыканты Казахского национального оркестра народных инструментов им. Курмангазы. Поддержать своих коллег в столь важный день пришли известные певцы Тахауи Рахметов и Бибигуль Кылымхан.

Посетители столичного торгово-развлекательного центра MEGA Silk Way смогли насладиться произведениями Нургисы Тлендиева в исполнении артис­тов Казахского оркест­ра Государственной академической филармонии им. Е. Рахмадиева. За дирижерским пультом был Нурлан Бекенов. В программу концерта вошли наиболее известные сочинения талантливого композитора: «Ата толғауы», «Жеңіс салтанаты», «Махамбет», «Жан сәулем», «Өз елім». Особенно запомнились слушателям выступления заслуженного деятеля РК Анар Муздахановой, проникновенно исполнившей кюй «Аққу», и Асылзат Нугымановой, спевшей знаменитую «Қарлығаштар».

– Отметить 100-летие выдающегося композитора для сети MEGA было большой честью. Через наши ТРЦ проходит большой поток людей, и мы хотели, чтобы каждый мог услышать вживую наследие Нургисы Тлендиева, – подчеркнул директор MEGA Silk Way Куат Акимбаев.

Гости концерта высоко оценили профессионализм артистов, подтверж­дением чему были долго не смолкавшие аплодисменты. Подобные мероприятия наглядно демонстрируют ту простую истину, что классические произведения – наши вечные современники – объединяют представителей разных поколений и одинаково волнующе звучат как под сводами концерт­ных залов, так и посреди бурлящих торговых цент­ров.

#концерт #100-летие #Нургиса Тлендиев

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