Вице-премьер обещал господдержку в развитии животноводства в Туркестанской области

Сельское хозяйство, Правительство
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Заместитель премьер-министра Серик Жумангарин встретился с представителями бизнес-сообщества Туркестанской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

Фото: пресс-служба правительства РК

Вице-премьер отметил, что в послании главы государства большое внимание уделяется развитию сельского хозяйства. В этом году на реализацию крупных инвестпроектов по опыту Северо-Казахстанской области из республиканского бюджета выделено 100 млрд тенге. Средства направят на создание 65 молочно-товарных ферм.

«Мы будем поддерживать развитие животноводства, сейчас ведем активный отбор проектов для льготного финансирования. Сегодня я был на производственном объекте «Кайып ата» и увидел работу современного убойного пункта. Хозяйство работает по австралийскому методу, который в комплексе позволяет более эффективно использовать пастбища, включает в себя технологические инновации, генетику и породное преобразование. А также ветеринарный уход и другие инновации, позволяющие качественно улучшить отрасль», — сказал Жумангарин.

Во встрече приняли участие более 20 предпринимателей, представляющих сельскохозяйственную сферу, обрабатывающую промышленность, туризм и др. Представители бизнеса озвучили волнующие их вопросы. Прозвучал и ряд предложений по повышению эффективности отраслей. В частности, речь шла о перспективах создания центров глубокой переработки, мясокомбинатов и расширения рынков сбыта продукции.

В рамках рабочей поездки в регион Серик Жумангарин посетил тепличный комплекс «Тулебаев Мейрамбек» в Шубарском сельском округе, где встретился с тепличниками области. Предприниматели поделились своими планами, в том числе, по выходу на экспорт.

«Создаются все условия для развития данного бизнеса: мы разработали национальный стандарт для теплиц, что позволит субсидировать данное направление. Достигнуты договоренности с Шубаркольским угольным разрезом о возможности продажи угля тепличному бизнесу напрямую. На сегодня хозяйствами закуплено лишь 50% твердого топлива», — отметил Серик Жумангарин.

Как отметил аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды, регион является основным поставщиком плодоовощной продукции в стране. Под теплицы здесь отведено 1 569 га, всего расположено 3 366 комплексов или 71% от всех тепличных хозяйств страны. Причем их количество в Казахстане растет. По данным Комитета техрегулирования и метрологии МТИ РК, органами инспекции приняты 692 заявки, из них выдано 509 сертификатов, порядка 100 – в работе.

Вице-премьер и глава региона приняли участие в церемонии закладки капсулы современного овощехранилища. Проект реализует социально-предпринимательская корпорация «Туркестан». Партнер проекта – ТОО «М-Адал». Площадь объекта составляет 3264 м², там планируется хранить порядка 4 тыс. тонн овощей в год. Овощехранилище будет оснащено девятью большими холодильными камерами. Ориентировочный срок завершения строительства – I полугодие 2024 года.

#развитие #поддержка #сельское хозяйство #вице-премьер #Жумангарин #животноводство #теплицы

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