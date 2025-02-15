Внедорожник вместо масла
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Департамент Агентства РК по финансовому мониторингу по Северо-Казахстанской области выявил схему хищения, в результате которой руководитель сельскохозяйственного производственного кооператива незаконно получил свыше 50 млн тенге. С мая 2019-го по март 2020 года подозреваемый предоставлял фиктивные документы о закупе сырого молока у частных предпринимателей и ложные сведения о производстве сливочного масла. В результате государство компенсировало несуществующие расходы.