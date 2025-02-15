Внедорожник вместо масла

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Андрей Кратенко
собственный корреспондент по СКО

Департамент Агентства РК по финансовому мониторингу по Северо-Казахстанской области выявил схему хищения, в результате которой руководитель сельскохозяйственного производственного кооператива незаконно получил свыше 50 млн тенге. С мая 2019-го по март 2020 года подозреваемый предоставлял фиктивные документы о закупе сырого молока у частных предпринимателей и ложные сведения о производстве сливочного масла. В результате государство компенсировало несуществующие расходы.

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Суд признал сделки недействительными. Финансовое расследование показало, что на незаконно полученные деньги был приобретен автомобиль марки Land Cruiser, который подозреваемый оформил на доверенное лицо, чтобы избежать конфискации. Однако машина уже арестована по решению суда. Подозреваемый взят под стражу на два месяца, а следственные органы продолжают работу, сообщается на официальном telegram-канале АФМ.

#суд #СКО #хищения

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