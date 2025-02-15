Внедорожник вместо масла

Суд признал сделки недействительными. Финансовое расследование показало, что на незаконно полученные деньги был приобретен автомобиль марки Land Cruiser, который подозреваемый оформил на доверенное лицо, чтобы избежать конфискации. Однако машина уже арестована по решению суда. Подозреваемый взят под стражу на два месяца, а следственные органы продолжают работу, сообщается на официальном telegram-канале АФМ.