Подробности ДТП с опрокинутым автобусом рассказали в полиции Алматинской области

Владельца организации, которая осуществляла перевозку, привлекут к ответственности
Водитель автобуса арестован, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ДП Алматинской области
Напомним, сегодня водитель автобуса Yutong, следуя на 5 км автодороги Кеген-Жаланаш-Кольсай, не справился с рулевым управлением, в результате транспорт с пассажирами перевернулся.
25 человек обратилось за медпомощью, семерым оказана помощь без госпитализации.
«За управление транспортным средством, будучи лишенным водительских прав, водитель автобуса взят под арест. Вместе с тем, за передачу управления автотранспортом лицу, лишенному права управления транспортным средством, владельцу организации, осуществляющему перевозку пассажиров, грозит крупный денежный штраф», – сообщили в ДП.