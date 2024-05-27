Подробности ДТП с опрокинутым автобусом рассказали в полиции Алматинской области

Крупные ДТП
135
Гульмира Кунапия
корреспондент

Владельца организации, которая осуществляла перевозку, привлекут к ответственности 

Фото: Kazpravda.kz

Водитель автобуса арестован, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ДП Алматинской области 

Напомним, сегодня водитель автобуса Yutong, следуя на 5 км автодороги Кеген-Жаланаш-Кольсай, не справился с рулевым управлением, в результате транспорт с пассажирами перевернулся.

25 человек обратилось за медпомощью, семерым оказана помощь без госпитализации.

«За управление транспортным средством, будучи лишенным водительских прав, водитель автобуса взят под арест. Вместе с тем, за передачу управления автотранспортом лицу, лишенному права управления транспортным средством, владельцу организации, осуществляющему перевозку пассажиров, грозит крупный денежный штраф», – сообщили в ДП.

#ДТП #автобус #Алматинская область

Популярное

Все
Экзамен по казахскому языку сдают 5, 8 и 10-е классы
Гитанас Науседа переизбран президентом Литвы
«Сама, наверное, нозила?»: задержавших Бишимбаева полицейских наказали в Астане
Стал известен обладатель "Золотой бутсы" - 2024
Уголовное дело завели на алматинских школьниц за избиение парня
Аида Бауыржанова завоевала бронзу на ЧА по спортивной гимнастике
Школьница разработала устройство, предупреждающее об опасности при паводках
Сборная Чехии выиграла домашний ЧМ по хоккею
Айзада Курманова назначена вице-министром культуры и информации РК
Казахстанские гимнасты завоевали два золота на этапе Кубка вызова
Международная выставка по признанию собак породы қазақ тазы прошла в Астане
Утверждены требования к онлайн-продаже банковских активов
Дожди со снегом продолжат идти в Казахстане
Карагандинская область продолжает лидировать по уровню травматизма на производстве
Почти 15 тыс. тенге составил средний чек на маркетплейсах
Около 7 млн бюджетных тенге проиграл азартный бухгалтер в ЗКО
Республиканский челлендж «Атқа міну дәстүрі» запустили спортсмены Астаны
Свыше 114 млн тенге выманил у знакомой житель Усть-Каменогорска
Nomadiq Innovation hub: инновационный IT-хаб открылся в Сингапуре
Цены на продукты обсудили в правительстве
В Косшы вместо «маятниковой» занятости появились постоянные рабочие места
Снегопад парализовал движение транспорта в двух регионах
Казахстан обыграл Польшу и сохранил место в элите хоккейного ЧМ
В Астане состоялся симпозиум в честь векового юбилея Героя Советского Союза, Халық Қаһарманы Сагадата Нурмагамбетова
Максим Фадеев выпустит песню в память о Салтанат Нукеновой
Выпускник школы из Костанайской области – призер десятков математических олимпиад
Октай Букейхан – забытый первый казахский геолог-разведчик, коллега Каныша Сатпаева
В Астане потерявшаяся шестилетняя девочка вызвала полицию через кнопку SOS
Что связывает Пушкина с областью Абай?
«Тайник-KZ» стал брендом
Казахстан – не проходной двор
Сегодня Герою Советского Союза Сагадату Нурмагамбетову исполняется 100 лет со дня рождения
Юбилей «Невада – Семей» – хороший повод напомнить о заслугах Саима Балмуханова
Посвящается поэту и гражданину
Фундамент языка закладывается с колыбели
У Казахстана уникальный культурный код
Не только ужесточение, но и упрощение. На законодательном уровне совершенствуют отношения в области миграции
«ҰЛЫ ДАЛА ЖОРЫҒЫ-2024»: Итоги первого дня
Как сохранить любовь после многих лет совместной жизни?
Ерулан Жамаубаев назначен советником президента
Какой приговор могут вынести Бишимбаеву присяжные, рассказала адвокат
Дом дружбы в Актау принимал эвакуированных
Их свадьбу родня вспоминает до сих пор
Пик паводка в Атырауской области ожидают в ближайшие дни
В Косшы открыли первый государственный спортобъект
Против танка ходил он с карабином и саблей
Меньше месяца не дожил до Дня Победы Владимир Колесниченко
Военнослужащие устроили «парад Победы» для фронтовика
Подвигу казахстанцев посвящается...
О солдате, который уничтожил четыре танка на Курской дуге
Штурмовики идут в бой с пехотой
Ветеранам – везде почет
Успех летчика куется на земле
Новобранцы Капшагайской десантно-штурмовой бригады приняли присягу
Текущую ситуацию на рынке ГСМ обсудили в правительстве
Ребенок получил пулевое ранение в Алматинской области
Думе предложили запретить в России организацию обращения криптовалют
Волонтерство – элемент национального характера
Детей растить и Родину защищать
Советника посла Казахстана в ОАЭ срочно отозвали

Читайте также

Автобус с туристами перевернулся в Алматинской области
Полицейский на служебном авто попал в ДТП в Карагандинской …
Автобус с людьми упал с моста в центре Санкт-Петербурга
Смертельное ДТП с грузовиком произошло на трассе в Актюбинс…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]