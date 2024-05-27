Подробности ДТП с опрокинутым автобусом рассказали в полиции Алматинской области

Владельца организации, которая осуществляла перевозку, привлекут к ответственности

Фото: Kazpravda.kz

Водитель автобуса арестован, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ДП Алматинской области

Напомним, сегодня водитель автобуса Yutong, следуя на 5 км автодороги Кеген-Жаланаш-Кольсай, не справился с рулевым управлением, в результате транспорт с пассажирами перевернулся.

25 человек обратилось за медпомощью, семерым оказана помощь без госпитализации.