Восьмерых уголовников задержали полицейские совместно с турецкими коллегами

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Преступники совершали кражи, создавали финпирамиды и занимались мошенничеством

Фото: пресс-служба МВД РК

Сотрудники МВД Казахстана совместно с турецкими коллегами в Турции с начала года задержали восемь уголовных преступников, разыскиваемых за совершение мошенничества, кражи в особо крупном размере, создание финансовой пирамиды, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Кроме того, территориальными подразделениями органов внутренних дел в январе задержано 237 разыскиваемых преступников, а также установлено местонахождение 150 без вести пропавших лиц.

Так, 27 января в Кокшетау задержан 55-летний мужчина, находившийся в межгосударственном розыске с 1998 года за совершение ряда тяжких и особо тяжких преступлений.

 

#задержание #Турция #МВД #преступники

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