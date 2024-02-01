Восьмерых уголовников задержали полицейские совместно с турецкими коллегами

Фото: пресс-служба МВД РК

Сотрудники МВД Казахстана совместно с турецкими коллегами в Турции с начала года задержали восемь уголовных преступников, разыскиваемых за совершение мошенничества, кражи в особо крупном размере, создание финансовой пирамиды, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Кроме того, территориальными подразделениями органов внутренних дел в январе задержано 237 разыскиваемых преступников, а также установлено местонахождение 150 без вести пропавших лиц.

Так, 27 января в Кокшетау задержан 55-летний мужчина, находившийся в межгосударственном розыске с 1998 года за совершение ряда тяжких и особо тяжких преступлений.



