Восьмиклассница совершила самоубийство в Шымкенте

Ей стало плохо во время урока, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на управление образования города

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным управления, согласно предварительной информации, девочка 2009 года рождения – учащаяся 8 класса рассказала своей подруге, что она приехала из дома с неизвестным лекарством.

Во время второго урока учитель истории и классный руководитель вызвали службу «скорой помощи».

– Школьная медсестра оказывала первую помощь, а сотрудники «скорой помощи» промывали желудок через зонд. Самочувствие ученицы ухудшалось, и она была доставлена в больницу, - рассказали в управлении.

В реанимации больницы школьница скончалась. Представители правоохранительных органов проводят следственную работу, заключили в пресс-службе.