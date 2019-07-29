​Возьми и поверь!

Сегодня в Костанае довольно высока доля зданий, оснащенных приборами учета тепла. Это почти 80% жилых домов, 90% – коммерческой и 97% – государственной недвижимости. В текущем году, по данным Костанайской тепловой компании (КТЭК), поверку должны будут пройти 475 счетчиков.

На данный момент показания сняты со 137 счетчиков. Причем все затраты, связанные с данной процедурой, изначально были заложены в стоимость лизинга, поэтому жильцам не придется утруждать себя сбором средств и выбором специализированной лаборатории. Всем этим занимается компания-подрядчик.

Сложнее будет тем, кто устанавливал приборы учета за собственный счет. Стоимость поверки растет каждый год и сегодня колеблется в пределах 80–95 тыс. тенге в зависимости от модели и диаметра счетчика. Это не считая обязательных ежегодных зат­рат на текущее обслуживание, включающее ежемесячное снятие показаний. При этом в большинстве случаев такие затраты оказываются оправданными.

Практика показывает, что некоторые жильцы, установившие общедомовые приборы учета тепла за собственный счет, окупали их уже в первый месяц отопительного сезона. Многое здесь зависит от состояния самого дома и его способности сохранять тепло. В этом смысле дополнительными затратами оборачиваются открытые окна в подвалах и на чердаках, незакрывающиеся двери подъездов. Но в большинстве своем счета за тепло быстро научи­ли горожан не выбрасывать деньги на мороз...

– Мы установили счетчик теп­ла летом 2016 года, – рассказала пенсионерка Лидия Захарова, проживающая в одной из старых пятиэтажек Костаная. – Покупка прибора учета плюс его установка потребовали с каждой квартиры (их в доме 60) целевого взноса в сумме 5 000 тенге. Деньги внес­ли все. И затраты окупились в первый же месяц отопительного сезона, когда вместо обычных семи с лишним тысяч тенге каждый квартиросъемщик заплатил в пределах 1–1,5 тысячи тенге... Надо ли говорить, что за 4 года эксплуатации общедомового счетчика он окупился многократно?

Потому расходы на текущее обслуживание, которые костанайцы несут на договорной основе, не идут ни в какое сравнение с экономией, получаемой от теплового счетчика в отопительный сезон.

В городской практике есть примеры, когда именно установка счетчика тепла становилась причиной для проведения ремонта дома. Например, в отопительный сезон 2017/18 в домах, расположенных по адресам: Кочубея, 11, Рабочая, 178, Майлина, 19, Алтынсарина, 132 и 246, Мау­ленова, 2, Кобыланды-батыра, 88, после установки прибора учета расходы на оплату тепла, напротив, возросли.

Жалобы от жильцов поступали регулярно. То есть в ту зиму без теплового счетчика люди платили по 200,95 тенге за один квадратный метр, а в этих домах расходы достигали 250–300 тенге за «квадрат». Ситуацию изучила специально созданная комиссия, которая пришла к выводу, что причиной перерасхода тепла стали неутепленные подвалы, крыши, стены и окна.

Конкретные рекомендации были даны по каждому строению. Часть жильцов к ним прислушалась, и в 4 из 7 домов был проведен частичный ремонт: утеплены подвалы, заменены рамы, отрегулирована внутридомовая система теплоснабжения. Итогом стало значительное снижение затрат.

В минувший отопительный сезон при тарифе 185,13 тенге за квадратный метр в этих домах расходы на тепло снизились до 126–157 тенге. Те же, кто не провел работы по утеплению, по-прежнему платили значительно дороже.