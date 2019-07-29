​Возьми и поверь!

Свежий выпуск
468
Евгения Ермакова

Сегодня в Костанае довольно высока доля зданий, оснащенных приборами учета тепла. Это почти 80% жилых домов, 90% – коммерческой и 97% – государственной недвижимости. В текущем году, по данным Костанайской тепловой компании (КТЭК), поверку должны будут пройти 475 счетчиков.

На данный момент показания сняты со 137 счетчиков. Причем все затраты, связанные с данной процедурой, изначально были заложены в стоимость лизинга, поэтому жильцам не придется утруждать себя сбором средств и выбором специализированной лаборатории. Всем этим занимается компания-подрядчик.

Сложнее будет тем, кто устанавливал приборы учета за собственный счет. Стоимость поверки растет каждый год и сегодня колеблется в пределах 80–95 тыс. тенге в зависимости от модели и диаметра счетчика. Это не считая обязательных ежегодных зат­рат на текущее обслуживание, включающее ежемесячное снятие показаний. При этом в большинстве случаев такие затраты оказываются оправданными.

Практика показывает, что некоторые жильцы, установившие общедомовые приборы учета тепла за собственный счет, окупали их уже в первый месяц отопительного сезона. Многое здесь зависит от состояния самого дома и его способности сохранять тепло. В этом смысле дополнительными затратами оборачиваются открытые окна в подвалах и на чердаках, незакрывающиеся двери подъездов. Но в большинстве своем счета за тепло быстро научи­ли горожан не выбрасывать деньги на мороз...

– Мы установили счетчик теп­ла летом 2016 года, – рассказала пенсионерка Лидия Захарова, проживающая в одной из старых пятиэтажек Костаная. – Покупка прибора учета плюс его установка потребовали с каждой квартиры (их в доме 60) целевого взноса в сумме 5 000 тенге. Деньги внес­ли все. И затраты окупились в первый же месяц отопительного сезона, когда вместо обычных семи с лишним тысяч тенге каждый квартиросъемщик заплатил в пределах 1–1,5 тысячи тенге... Надо ли говорить, что за 4 года эксплуатации общедомового счетчика он окупился многократно?

Потому расходы на текущее обслуживание, которые костанайцы несут на договорной основе, не идут ни в какое сравнение с экономией, получаемой от теплового счетчика в отопительный сезон.

В городской практике есть примеры, когда именно установка счетчика тепла становилась причиной для проведения ремонта дома. Например, в отопительный сезон 2017/18 в домах, расположенных по адресам: Кочубея, 11, Рабочая, 178, Майлина, 19, Алтынсарина, 132 и 246, Мау­ленова, 2, Кобыланды-батыра, 88, после установки прибора учета расходы на оплату тепла, напротив, возросли.

Жалобы от жильцов поступали регулярно. То есть в ту зиму без теплового счетчика люди платили по 200,95 тенге за один квадратный метр, а в этих домах расходы достигали 250–300 тенге за «квадрат». Ситуацию изучила специально созданная комиссия, которая пришла к выводу, что причиной перерасхода тепла стали неутепленные подвалы, крыши, стены и окна.

Конкретные рекомендации были даны по каждому строению. Часть жильцов к ним прислушалась, и в 4 из 7 домов был проведен частичный ремонт: утеплены подвалы, заменены рамы, отрегулирована внутридомовая система теплоснабжения. Итогом стало значительное снижение затрат.

В минувший отопительный сезон при тарифе 185,13 тенге за квадратный метр в этих домах расходы на тепло снизились до 126–157 тенге. Те же, кто не провел работы по утеплению, по-прежнему платили значительно дороже. 

Популярное

Все
Дорога всегда прокормит
Что нужно молодым ученым для реализации потенциала?
Воплощают на деле бизнес-идеи
За силу духа
Ученые NU разработали качественный онлайн-переводчик
К числу пассажиров аэропорта Алматы добавился ноль
«Горит пятно простого кумача над обгорелым куполом Рейхстага...»
Друзья-казахи называют его Серикбай
Обучение через игру внедряет креативный педагог
Не надо усложнять!
Жизнь на грани невозможного
URKER: история успеха
Закон Республики Казахстан
Родом из Казахстана
Увидеть Мангистау и запомнить навсегда
Начался сезон лавин
Приоритетной задачей остается исполнение социальных обязательств
Повысить статус и полномочия сельских акимов
На первом аграрном форуме чествовали лучших
Газ пришел в аулы Кокарал и Енбекши
Студентов, пенсионеров и домохозяек в РК освободят от обязательного декларирования доходов
Арест, штрафы и лишение прав: участников беспредельного кортежа наказали в Конаеве
Какой будет погода этой зимой в Казахстане
Экологическая акция «Сдавай пакет – спасай планету!» прошла в Петропавловске
14-летняя тяжелоатлетка из Талдыкоргана стала чемпионкой РК среди взрослых
Глава государства посетил выставку сельхозтоваропроизводителей
Кызылординский рис: от поля до стола
Общественный контроль не помешает
Год большой работы и серьезных наград
Казахстанских водителей предупредили о новом способе мошенничества
Дружба – мотив серьезный
Эволюционирует «ныряющая» нить
Майк Тайсон ударил Джейка Пола на финальной дуэли взглядов
АПК должен стать одним из основных драйверов экономического роста
Полный текст выступления президента на первом Форуме работников сельского хозяйства
Спрос на автогаз превышает предложение
Ерлан Карин встретился с делегацией Вьетнама
Путешествие длиною в жизнь
Токаев назначил ряд послов
Миссия – создавать учебники
Казахской государственности – 12 веков, 12 столетий
Водителя арестовали из-за стикера на госномере в Жамбылской области
Второе рождение трассы
Продукцию из четырех областей везут на очередную ярмарку в Астану
Премий для госслужащих больше не будет
Реконструкция близится к завершению
Пассажир в Шымкенте – «заяц» поневоле?
Директоров школ и завучей в Караганде лишили доплаты
Чеченка с казахской душой
Ставки по депозитам населения снижаются – аналитики
Этот день изменил судьбу
Какой должна быть новая концепция национальной истории
Восстановить утраченную популяцию куланов в Костанайской области пытаются ученые
В Казахстане утвердили нормы потребления тепловой энергии
До золота рукой подать
Метель и гололед прогнозируются в Казахстане до пятницы
Последняя в этом году сельскохозяйственная ярмарка проводится в Астане
Больничный теперь не подделаешь
Резкое похолодание ожидается в Казахстане в эти выходные
Президент прибыл с рабочим визитом в Казань

Читайте также

Начался сезон лавин
Газ пришел в аулы Кокарал и Енбекши
Дмитрий набирает форму
«Барыс» завершил выездную серию игр

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]