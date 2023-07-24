Все соперники известны

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Аскар Бейсенбаев

Костанайский «Тобол» вслед за столичной «Астаной» пробился в следующий круг еврокубков.

фото ФК «Тобол»

«Тобол» вышел во второй отборочный раунд Лиги конференций УЕФА по сумме двух встреч против финской «Хонки». Ответный матч прошел в городе Эспоо и завершился со счетом 0:0. Сразу же скажем, что игра была не слишком яркой, однако она позволила нам пройти дальше, так как костанайцы, напомним, неделей ранее одержали волевую победу на своем поле со счетом 2:1.

– Ну что сказать... Когда я увидел, на каком поле мы будем играть (финны решили сыграть на запасном поле с синтетическим покрытием – Прим. ред.), то понял, что адаптация будет очень тяжелой. Так и было. Много ошибок в передачах, при игре в пас, ошибки в выборе решения... Но все равно прошли дальше. Спасибо моим футболистам, которые отдали все силы на поле. Это была очень тяжелая игра. Кто думает, что «Хонка» – простая команда, ошибается. У них есть двенадцать легионеров – из Колумбии, Бразилии, Германии, России... Этот проход дальше – для наших болельщиков. А потом я ожидаю максимальную поддержку против «Базеля», – заявил главный тренер «Тобола» Милич Чурчич после игры.

Теперь «Тоболу» предстоит сыграть со швейцарским «Базелем». Первый матч наши футболисты проведут на выезде 27 июля, а ответный сыграют в Казахстане 3 августа.

Отметим, что костанайцы уже встречались со швейцарцами в сезоне 2006⁄2007  годов в розыгрыше Кубка УЕФА. На выезде мы уступили со счетом 1:3, а вот дома завершили по­единок вничью – 0:0. Также два года назад с «Базелем» в Лиге конференций УЕФА сыграл и алматинский «Кайрат». То были вполне жаркие встречи – казахстанцы в Швейцарии уступили со счетом 2:4, а в Алматы проиграли со счетом 2:3.

Предстоящая неделя будет для нашей страны очень примечательной. В еврокубках – Лиге конференций УЕФА теперь выступят и еще две казахстанские команды, которые получили право стартовать сразу же со второго раунда. Так, «Актобе» 27 июня в Грузии сыграет против «Торпедо» из Кутаиси, а 3 августа примет уже их на своем поле. Грузинский клуб начинал турнир с первого раунда, где по сумме двух поединков смог пройти боснийский «Сараево».

Пожалуй, самый сложный соперник будет у шымкентского «Ордабасы», который дважды сыграет с польской «Легией» – 27 июля в Казахстане и 3 августа в Польше.

#Спорт #футбол #матч #РК

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