Все в суд!

Минувший год прошел под знаком борьбы с самозахватом земель под строи­тельство индивидуальных жилых домов. Его размах приобрел в городе масштабы эпидемии.

Мониторинг, проведенный управлением архитектуры и земельных отношений акимата Шымкента, показал, что более трех тысяч жилых домов и времянок построены людьми, не имеющими на руках никаких разрешительных докумен­тов, включая Государственный акт на землю. Больше всего таких строений в Абайском районе Шымкента, в состав которого при расширении границ города вошли аулы, территориально принадлежавшие Ордабасинскому и Сайрамскому районам. Это микрорайоны «Достык» и «Ынтымак».

Сейчас специалисты проводят визуальную оценку построенных домов и времянок. Это необходимо, чтобы определить среди них строения, не пригодные к эксплуатации, несмотря на то, что в них живут люди. Выявляются также дома, возведенные на инженерных сетях и землях, которые по генплану предназначены для строительства инфраструктурных объектов и социальных учреждений.

– Если дом построен качественно и пригоден для эксплуатации, будем совместно с прокуратурой решать вопрос, – комментирует ситуацию руководитель управления архитектуры и земельных отношений Нурбол Жунисбеков. – У нас есть общий комплексный план, будем действовать по закону. В основе подхода лежит принцип: все граждане должны уважать и соблюдать закон.

Параллельно рабочая группа выясняет, каким образом незаконно построенные дома жителям удалось обеспечить коммунальными услугами, заключить договоры с монополистами, не имея правоустанавливающих документов на недвижимость и землю. На этот счет намерены задать неудобные вопросы и руководителям коммунальных предприятий, которые не имели права давать разрешение на подключение незарегистрированного недвижимого имущества к коммунальным сетям – и тем не менее это сделано.

Судьбу абсолютно всех незаконно возведенных капитальных домов и времянок будет определять суд. По каждому самострою сотрудники управления архитектуры и земельных отношений готовят иски.

– Легализация самостроя не предусмотрена, – заключает Нурбол Жунисбеков. – Только через суд можно решить этот вопрос. Если суд сочтет, что домостроение пригодно для проживания, и его местоположение не идет вразрез с генпланом, то, возможно, судом будет признано право собственности на него. И тогда акимат и мы будем оформлять документы, чтобы узаконить такие дома, основываясь на судебном решении. Если нет, то самостоятельно возведенные строения однозначно пойдут под принудительный снос. Так что тем, кто пошел по пути самостроя, надо готовиться к судебным заседаниям.