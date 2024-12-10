Встречи пройдут в Тиране и Алматы Статьи 10 декабря 2024 г. 2:27 78 Аскар Султан Главный тренер национальной сборной Казахстана по футзалу Рикардо Кака огласил список игроков, вызванных на отборочные матчи к чемпионату Европы 2026 года против Албании и Армении. фото kff.kz Учебно-тренировочные сборы проходят в Астане, а в список сборной вошли 17 игроков: вратари – Лео Игита («Семей»), Нарун Сериков («Кайрат», Алматы), Канат Жеткирбаев («Актобе»); полевые игроки – Биржан Оразов, Даурен Турсагулов, Жахангир Рашит, Арнольд Кнауб, Дамир Каирбай (все – «Кайрат»), Дуглас («Аль-Ула», Саудовская Аравия), Чингиз Есенаманов, Акжол Дарибай, Абдирасул Абдуманапулы, Ержан Карменов (все – «Семей»), Азат Валиуллин, Нурмухаммед Исмаилов («Аят», Рудный), Лео Мендонка (РФШ, Латвия), Нурканат Бахтияров («Жетысу», Талдыкорган). Напомним, 13 декабря сборная Казахстана по футзалу в рамках отборочного цикла Евро-2026 сыграет на выезде против Албании. Матч состоится в Олимпийском парке в Тиране. 18 декабря подопечные Кака примут команду Армении. Игра пройдет в Алматы, во Дворце спорта им. Балуана Шолака. А в минувшие выходные прошел очередной тур национального первенства страны, в котором участвуют 11 команд. Уральский «Байтерек» принимал на своей площадке карагандинский «Тулпар» и, завершив первую встречу вничью – 1:1, во второй одержал победу – 7:3. «Семей» дома против талдыкорганского «Жетысу» вначале сыграл вничью – 3:3, а потом разгромил соперника со счетом 12:5. В Актау «Каспий» вначале уступил «Астане» – 3:4, а потом сыграл вничью – 4:4. В Рудном «Аят» принимал «Атырау» и, победив в первой игре – 2:1, во второй уступил – 2:8. В Алматы «Кайрат» победил в первой встрече «Актобе» со счетом 6:5, а во второй – 2:1. ЧЕМПИОНАТ КАЗАХСТАНА Команда И В Н П М О 1 «Кайрат» 10 8 1 1 33-14 25 2 «Жетысу» 12 7 2 3 37-34 23 3 «Атырау» 12 6 1 5 30-24 19 4 «Ордабасы» 10 5 2 3 26-32 17 5 «Семей» 8 5 2 1 37-21 17 6 «Байтерек» 10 5 2 3 40-28 17 7 «Аят» 10 5 1 4 30-37 16 8 «Актобе» 10 4 2 4 35-30 14 9 «Астана» 10 3 2 5 31-39 11 10 «Каспий» 12 1 2 9 33-46 5 11 «Тулпар» 12 0 1 11 18-45 1 #Спорт #футзал #чемпионат