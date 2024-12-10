Встречи пройдут в Тиране и Алматы

Учебно-тренировочные сборы проходят в Астане, а в список сборной вошли 17 игроков: вратари – Лео Игита («Семей»), Нарун Сериков («Кайрат», Алматы), Канат Жеткирбаев («Актобе»); полевые игроки – Биржан Оразов, ­Даурен Турсагулов, Жахангир Рашит, Арнольд Кнауб, Дамир Каирбай (все – «Кайрат»), Дуглас («Аль-Ула», Саудовская Аравия), Чингиз Есенаманов, Акжол Дарибай, Абдирасул Абдуманапулы, Ержан Карменов (все – «Семей»), Азат Валиуллин, Нурмухаммед Исмаилов («Аят», Рудный), Лео Мендонка (РФШ, Латвия), Нурканат Бахтияров («Жетысу», Талдыкорган).

Напомним, 13 декабря сборная Казахстана по футзалу в рамках отборочного цикла Евро-2026 сыграет на выезде против Албании. Матч состоится в Олимпийском парке в Тиране. 18 декабря подопечные Кака примут команду Армении. Игра пройдет в Алматы, во Дворце спорта им. Балуана Шолака.

А в минувшие выходные прошел очередной тур национального первенства страны, в котором участвуют 11 команд. Уральский «Байтерек» принимал на своей площадке карагандинский «Тулпар» и, завершив первую встречу вничью – 1:1, во второй одержал победу – 7:3. «Семей» дома против талдыкорганского «Жетысу» вначале сыграл вничью – 3:3, а потом разгромил соперника со счетом 12:5. В Актау «Каспий» вначале уступил «Астане» – 3:4, а потом сыграл вничью – 4:4. В Рудном «Аят» принимал «Атырау» и, победив в первой игре – 2:1, во второй уступил – 2:8. В Алматы «Кайрат» победил в первой встрече «Актобе» со счетом 6:5, а во второй – 2:1.

ЧЕМПИОНАТ КАЗАХСТАНА