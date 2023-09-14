Назначена дата выборов акимов районов и городов областного значения

В ЦИК назвали дату выборов акимов районов и городов областного значения, которые пройдут в этом году в пилотном режиме, передает корреспондент Kazpravda.kz .

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По информации председателя ЦИК Нурлана Абдирова, маслихатами 17-ти областей утвержден перечень из трех городов и 42-х районов и городов областного значения для проведения выборов. Он также сообщил о выбранной дате проведения выборов.

«На основании решения, принятого маслихатами, выборы акимов районов и городов областного значения пройдут в первое воскресенье ноября, то есть, 5 ноября», – сказал Абдиров.

Глава ЦИК отметил, что выборы – это важный этап политических реформ, направленных на децентрализацию государственного управления, расширение прямого участия граждан в принятии решений на уровне местной исполнительной власти.

Ранее Абдиров озвучил своё мнение касательно нового послания народу Казахстана главы государства Касым-Жомарта Токаева.

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