Это абсолютно новые выборы – глава ЦИК о выборах акимов районов и городов

Мнения
165

Председатель Центральной избирательной комиссии РК Нурлан Абдиров озвучил своё мнение касательно нового послания народу Казахстана главы государства Касым-Жомарта Токаева, передает Kazpravda.kz.

"В своем послании глава государства сказал о  том, что мы начинаем проводить выборы акимов районов и городов областного значения. Это абсолютно новые выборы. Но в то же время с 25 июля 2021 года в Казахстане проходят выборы акимов сельских округов - сел, сельских округов, поселков и районов.

В рамках конституционной реформы главы государства были внесены определенные изменения в закон "О выборах в РК". Эта опция, связанная с реализацией выборов акимов районов и городов областного значения, она появилась в новом законодательстве. Сегодня у нас в законодательном плане необходима правовая база. Вся наша избирательная структура готова. Единственное - когда областные маслихаты примут свое решение о том, на каких территориях планируют провести эти выборы, это должны решить областные маслихаты - в каких районах и в каких городах областного значения будут проводится выборы. Этот вопрос не входит в компетенцию ЦИК.

В компетенцию ЦИК входит обеспечение, контроль за правильным исполнением законов Казахстана в связи с этой выборной кампанией. Кроме того, мы должны обеспечить единообразие применение этих законов, нормативную и методологическую часть этого процесса.

Как только определятся места, где будут проходить такие выборы, мы, то есть члены ЦИК и представители аппарата, планируем сразу выехать в тот регион и будем с одной стороны оказывать методологическую помощь, с другой - контролировать и смотреть как проводится обучающий семинар и соответствующая работа, проводимая территориальными избирательными комиссиями на местах", - прокомментировал Нурлан Абдиров.

Напомним, сегодня на совместном заседании палат парламента РК с новым посланием народу Казахстана выступил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

 

#выборы #ЦИК #послание #мнения #Абдиров

Популярное

Все
Справедливый Казахстан: стратегия и задачи
Пожар по плану. Как спастись из горящей многоэтажки?
Телепроект «Қазақшаң қалай, балақай?» помогает родителям
Как выучить язык? Испытано на себе
Выставка ретроавтомобилей или "Копейка" за миллион
Девять жизней Айсулу Сулейменовой
Вопрос ношения религиозной одежды в школах является сложным и чувствительным
Что нам несут очередные реформы в системе образования?
Как «обуздать» миграцию
Триумфатор науки Средневековья
Медосвидетельствование водителей переводится в электронный формат в Казахстане
Касым-Жомарт Токаев выступает с посланием народу Казахстана – онлайн-трансляция
Полный текст послания президента "Экономический курс Справедливого Казахстана"
Три четверти века
Путешествия по Иртышу
Азиада – прямой путь к Олимпиаде
Токаев поздравил учителей и школьников с Днем знаний
Сегодня для 382 тысяч первоклашек прозвенит первый звонок
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 31 августа 2023 года №27-НП
Лучшая теория – это практика
Ярмарку в рамках дней культуры Таджикистана в Казахстане проведут в Астане
Муза Каюма Мухамедханова
Как выучить язык и обрести друзей
Президенты Токаев и Рахмон посетили Главную мечеть города Астаны
Где посмотреть в прямом эфире бой Кособуцкий - Аджагба
Динмухамед Кунаев: Я верю своему народу, его будущее светлое
Токаев и Рахмон открыли Дни культуры Таджикистана в Казахстане
Токаев и Рахмон осмотрели выставку народного творчества Таджикистана
Мертвую девушку нашли грибники в Костанайской области
Новое землетрясение произошло в турецком Кахраманмараше
Токаев поручил правительству урегулировать ситуацию на границе с Кыргызстаном
Владелец магазина в Туркестане оформил кредит на 1,5 млн тенге на работника
Казахстан стал третьим в чемпионате мира по дзюдо
33 млн тенге ущерба нанес государству лаборант школы в Жетысуской области
Призыв военнообязанных на воинские сборы стартует в Казахстане
Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон посетили выставку-ярмарку товаров Таджикистана
Евросоюз ужесточил контроль за крупными интернет-платформами
Около 5 тонн запрещенных к культивированию растений изъяли в Алматинской области
Акима Павлодара освободят от должности
Сильный пожар вспыхнул на заводе в Тайланде
Жители Атырау теперь будут платить за вывоз мусора почти в два раза больше – такое решение принято депутатами городского маслихата
Оправдательный приговор вынес суд в деле о рухнувшей трубе Петропавловской ТЭЦ-2
Ушел из жизни участник легендарного ансамбля "Дос-Мукасан" Александр Литвинов
О ношении хиджаба в школах высказался министр просвещения РК
Пожар в ЖК в Алматы: выпрыгнувших девушек могли спасти огнеборцы
Онлайн смогут передавать автономера новому владельцу казахстанцы
Мать погибшего в поезде атырауского подростка сделала заявление
Когда объявят список обладателей образовательных грантов в РК
Смаилов встретился с предпринимателями из нескольких регионов
Опубликованы обновленные данные о населении Казахстана
«Золотая мина» в окрестностях Маралды
Казахстанцам напомнили о необходимости поставить на учет собак и кошек
Антикор ищет волонтеров
Новый пожар произошел в резервате "Семей орманы"
Неразрешенные налоговые проверки бизнесменов пресек Антикор
Пожар в алматинском ЖК «Аккент» обнажил проблемы пожарной безопасности в многоэтажных домах
Сегодняшние новостройки таят в себе немало сюрпризов
Новый список запрещенных предметов к перевозке в самолете утвердили в Казахстане
Взрыв произошел на фосфорном заводе в Таразе, есть пострадавшие
КТК механически готов перекачивать больше нефти из Казахстана

Читайте также

Президентские инициативы совершают своего рода "game-change…
Послание народу: что мне понравилось в нем?
Вопрос ношения религиозной одежды в школах является сложным…
Справедливый Казахстан: стратегия и задачи

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]