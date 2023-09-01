Это абсолютно новые выборы – глава ЦИК о выборах акимов районов и городов

"В своем послании глава государства сказал о том, что мы начинаем проводить выборы акимов районов и городов областного значения. Это абсолютно новые выборы. Но в то же время с 25 июля 2021 года в Казахстане проходят выборы акимов сельских округов - сел, сельских округов, поселков и районов.

В рамках конституционной реформы главы государства были внесены определенные изменения в закон "О выборах в РК". Эта опция, связанная с реализацией выборов акимов районов и городов областного значения, она появилась в новом законодательстве. Сегодня у нас в законодательном плане необходима правовая база. Вся наша избирательная структура готова. Единственное - когда областные маслихаты примут свое решение о том, на каких территориях планируют провести эти выборы, это должны решить областные маслихаты - в каких районах и в каких городах областного значения будут проводится выборы. Этот вопрос не входит в компетенцию ЦИК.

В компетенцию ЦИК входит обеспечение, контроль за правильным исполнением законов Казахстана в связи с этой выборной кампанией. Кроме того, мы должны обеспечить единообразие применение этих законов, нормативную и методологическую часть этого процесса.

Как только определятся места, где будут проходить такие выборы, мы, то есть члены ЦИК и представители аппарата, планируем сразу выехать в тот регион и будем с одной стороны оказывать методологическую помощь, с другой - контролировать и смотреть как проводится обучающий семинар и соответствующая работа, проводимая территориальными избирательными комиссиями на местах", - прокомментировал Нурлан Абдиров.

Напомним, сегодня на совместном заседании палат парламента РК с новым посланием народу Казахстана выступил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.