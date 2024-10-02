Выманили у пенсионерки миллионы Статьи 2 октября 2024 г. 3:00 2 Андрей Кратенко собственный корреспондент по СКО В Петропавловске завершился судебный процесс по делу о мошенничестве в особо крупном размере, где обвиняемыми стали врач-травматолог и его сообщница. Они обманным путем выманили у пожилой пациентки более 43 млн. Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов 65-летний врач с 30-летним стажем вступил в преступный сговор со своей знакомой, ранее судимой за мошенничество. Жертвой обмана стала пенсионерка, доверившаяся врачу. Под различными предлогами мошенники выпрашивали у нее деньги. Первоначально женщина передала врачу за медуслуги 100 тыс. тенге, после – 70 тыс. и еще 60 тыс. Затем врач начал просить у женщины деньги в долг, якобы на помощь родственникам. Всего за две недели доктор и его сообщница выманили у пенсионерки более трех миллионов! Позже женщина оформила кредит по рекомендации соучастницы преступления. В итоге обвиняемые получили от потерпевшей более 43 млн тенге. О мошенничестве стало известно после того, как сын пенсионерки обратился в полицию. Во время судебного процесса было установлено, что часть похищенных средств возвратили, поэтому общий ущерб составил 39 618 000 тенге. Суд приговорил врача к шести годам лишения свободы, а его сообщницу, ранее судимую тоже за мошенничество, – к семи годам за решеткой. Апелляционный суд оставил приговор без изменений. #суд #мошенничество #Петропавловск