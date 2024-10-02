Выманили у пенсионерки миллионы

65-летний врач с 30-летним стажем вступил в преступный сговор со своей знакомой, ранее судимой за мошенничество. Жертвой обмана стала пенсионерка, доверившаяся врачу. Под различными предлогами мошенники выпрашивали у нее деньги. Первоначально женщина передала врачу за медуслуги 100 тыс. тенге, после – 70 тыс. и еще 60 тыс. Затем врач начал просить у женщины деньги в долг, якобы на помощь родственникам. Всего за две недели доктор и его сообщница выманили у пенсио­нерки более трех миллионов!

Позже женщина оформила кредит по рекомендации соучастницы преступления. В итоге обвиняемые получили от потерпевшей более 43 млн тенге. О мошенничестве стало известно после того, как сын пенсионерки обратился в полицию.

Во время судебного процесса было установлено, что часть похищенных средств возвратили, поэтому общий ущерб составил 39 618 000 тенге. Суд приговорил врача к шес­ти годам лишения свободы, а его сообщницу, ранее судимую тоже за мошенничество, – к семи годам за решеткой. Апелляционный суд оставил приговор без изменений.