Вышел фильм о Головкине и Альваресе

Промоутерая компания Golden Boy Promotions в преддверии поединка между Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом сняла небольшой фильм о них, передает Kazpravda.kz.
Лента выложена на Youtube-канале компании.
Фильм начинается с показа черно-белых фотографий, снятых во время боев прошлого века, они также появляются в течение всей ленты, а затем демонстрируются кадры поединков GGG и Канело, пресс-туров, тренировок и многое другое.
Исполнительным продюсером ленты стал промоутер Альвареса – Оскар де ла Хойя. Также в числе продюсеров и промоутер Головкина – Том Лефлер.
В фильме приняли участие рэпер Ice Cube и Дон Чарджин, который 5 лет назад был промоутером и советником на тот момент чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBA казахстанца Бейбута Шуменова.
Напомним, долгожданный бой казахстанца Геннадия Головкина и мексиканца Сауля Альвареса состоится 16 сентября в Лас-Вегасе. На кону в этом поединке будут стоять все четыре пояса, принадлежащие Головкину. Сам бой запланирован в лимите среднего веса.
При этом ранее Альварес, который владеет титулом WBO в первом среднем весе, заявил, что в бою с Головкиным не будет претендовать на его пояс WBC. Причиной тому стал конфликт между мексиканцем и Советом, произошедший в прошлом году из-за разногласий по поводу поединка с казахстанцем.