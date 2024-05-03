Казахстанский дзюдоист Магжан Шамшадин вышел в финал турнира серии Grand Slam в Душанбе (Таджикистан), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Olympic.kz

Фото: НОК РК

В полуфинале весовой категории до 60 килограммов он оказался сильнее Изнаура Сааева (Россия). Схватка получилась тяжелой и напряженной. Шамшадин выиграл в дополнительное время (golden score).

В схватке за первое место он поборется с Мухаммадсолехом Куватовым из Таджикистана.

Отметим, что Шамшадин не так давно вернулся в строй после травмы.