Эльжана Таниева стала чемпионкой Азии по художественной гимнастике
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Лидер команды Казахстана по художественной гимнастике Эльжана Таниева квалифицировалась на Олимпийские игры-2024, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Olympic.kz.
Это стало возможным после успешного выступления на отборочном чемпионате Азии в Ташкенте (Узбекистан).
Таниева стала победительницей ЧА в индивидуальном многоборье. Гимнастка захватила лидерство после первого дня соревнований, сумев сохранить свое преимущество.
В итоге она завоевала «золото» и олимпийскую путевку. Таниева после четырёх видов программы набрала в сумме 133,40 балла.
Айбота Ертайкызы финишировала на пятом месте.
Отметим, что на ЧА разыгрывались квоты в индивидуальном и групповом многоборье.