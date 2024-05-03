Эльжана Таниева стала чемпионкой Азии по художественной гимнастике

Лидер команды Казахстана по художественной гимнастике Эльжана Таниева квалифицировалась на Олимпийские игры-2024, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Фото: НОК

Это стало возможным после успешного выступления на отборочном чемпионате Азии в Ташкенте (Узбекистан).

Таниева стала победительницей ЧА в индивидуальном многоборье. Гимнастка захватила лидерство после первого дня соревнований, сумев сохранить свое преимущество.

В итоге она завоевала «золото» и олимпийскую путевку. Таниева после четырёх видов программы набрала в сумме 133,40 балла.

Айбота Ертайкызы финишировала на пятом месте.

Отметим, что на ЧА разыгрывались квоты в индивидуальном и групповом многоборье.