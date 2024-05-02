Команда Казахстана по художественной гимнастике завоевала «бронзу» чемпионата Азии

Команда Казахстана по художественной гимнастике отметилась первой медалью на чемпионате Азии в Ташкенте (Узбекистан), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Olympic.kz

Фото: Olympic.kz

Наши гимнастки стали третьими в групповом многоборье. В сумме команда набрала 61,30 балла.

Победу одержал Узбекистан, а Япония завершила выступление на втором месте.

Добавим, что команду в этом виде программы представляли Аяулым Кадир, Аружан Калсаева, Аксункар Абдирахман, Мария Корниенко и София Ан.