Главами правительств обсуждены актуальные вопросы развития двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, сельскохозяйственной, транзитно-транспортной, водно-энергетической сферах. По информации пресс-службы главы Правительства РК, на Казахстан и Узбекистан сегодня приходится до 70% всей региональной торговли в Центральной Азии. Двусторонний товарооборот между нашими странами за 9 месяцев текущего года превысил 2,9 млрд долларов, что на 28,5% выше показателя прошлогоднего аналогичного периода.

По итогам нынешнего года Узбекистан может войти в пятерку крупнейших торговых партнеров Казахстана. Поставлена задача довести в 2022 году объем взаимной торговли до 5 млрд долларов и удвоить эту цифру в течение ближайшего пятилетия.

Продолжается работа по соз­данию на границе двух стран Международного центра торгово-экономического сотрудничества «Центральная Азия».

Премьер-министр РК отметил высокую динамику казахстанско-узбекского партнерства в сфере промышленной кооперации. Эффективно работает совместное предприятие Hyundai Auto As. Компания «Астана-Моторс» прорабатывает вопрос строительства завода по выпуску автомобилей Hyundai в Джизаке. В Костанае ТОО «СарыаркаАвтоПром» совместно с АО «UZAuto Motors» налажено сборочное производство автомобилей Chevrolet, с АО «MAN Auto-Uzbekistan» – грузовых автомобилей MAN.

В ноябре на базе Локализационного центра АО «АгромашХолдингKZ» в Костанае открылось совместное предприятие по выпуску сельскохозяйственной техники Nurafshon. Успешными примерами кооперации в легкой промышленности можно считать запуск текстильного производства на совместном предприятии Alliance и швейной фабрики Turkestan Textile.

– Существуют и другие потенциальные точки роста для совместных проектов в области машиностроения, строительной индустрии и фармацевтической промышленности, – сказал Аскар Мамин.

Глава Правительства РК отметил высокий уровень взаимодействия Казахстана с Узбекистаном в транзитно-транспортной сфере – проводится работа над крупными совместными проектами по развитию железнодорожной инфраструктуры, модернизации автомобильных пунктов пропуска, сформирована благоприятная тарифная политика для перевозки грузов.

За 10 месяцев года объем железнодорожных перевозок между двумя странами составил 20,5 млн тонн. Премьер-министр Казахстана подчеркнул важность двустороннего сотрудничества в области защиты окружающей среды, водного и лесного хозяйства. Так, благодаря совместным усилиям в вегетационный период практикуется дополнительный сброс воды из Токтогульского и Кайракумского водохранилищ, что обеспечивает потребности сельскохозяйственных товаропроизводителей Казахстана и Узбекистана.

Реализуются совместные проекты по решению острых экологических проблем Аральского моря, поддержке социально-экономического развития всего Приаралья.

– Предлагаем объединить усилия по посадке саксаула на осушенном дне Аральского моря, – сказал Аскар Мамин.

Главы правительств двух стран провели заседание Совместной межправительственной комиссии и приняли участие в III Форуме межрегионального сотрудничества на тему «Трансграничное сотрудничество как новые точки роста», собравшем около 200 делегатов – руководителей госорганов, регионов, а также представителей деловых кругов двух стран.

С докладами выступили министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов, заместитель министра инвестиций и внешней торговли РУ Бадриддин Абидов, акимы Туркес­танской области Умирзак Шукеев, Мангистауской – Нурлан Ногаев, Актюбинской – Ондасын Уразалин, председатель Совета министров Каракалпакстана Кахраман Сариев, хокимы: Джизакской области Эргаш Салиев, Ташкентской – Зоир Мирзаев и другие.

В рамках форума подписано 54 инвестиционных и коммерческих контракта в сферах машиностроения, АПК, производства стройматериалов, электротехнической продукции, изделий медицинского назначения, развития инфраструктуры и в других отраслях на общую сумму 611,3 млн долларов.

В ходе визита в Туркестан главы правительств приняли участие в церемонии открытия Назарбаев Интеллектуальной школы, посетили мавзолей Х. Яссауи, центр «Ұлы дала елі», туристический комплекс «Караван-сарай», другие объекты.