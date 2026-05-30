Административной юстиции – пять лет Суд 30 мая 2026 г. 2:30 Канат Мусин, судья Конституционного суда, первый председатель Судебной коллегии по административным делам Верховного суда РК Человек в споре с государством перестал быть заведомо слабой стороной Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney У права, как и у человека, есть моменты взросления. Они не всегда заметны сразу. Не сопровождаются громкими жестами, не меняют в одночасье внешний облик государства, не становятся мгновенно частью публичной риторики. Но на каком-то этапе меняется сама интонация отношений между властью и человеком. Там, где раньше было достаточно сослаться на полномочие, возникает обязанность его объяснить. Так в Казахстане рождалась административная юстиция. Сегодня о ней говорят как о состоявшемся институте. Есть специализированные суды, есть Административный процедурно-процессуальный кодекс, есть практика и профессиональный язык. Государство веками привыкло быть последним словом. Адмюстиция впервые поставила после него знак вопроса: а вправе ли, законно ли? И теперь государство входит в суд стороной, которая не просто может сослаться на свое полномочие – оно обязано доказать, что воспользовалось им законно. Принадлежность к публичной власти не освобождает от бремени доказывания. Точкой отсчета нужно считать Концепцию правовой политики РК на 2010–2020 годы, утвержденную указом Президента, в которой был поставлен вопрос об административной юстиции как механизме разрешения публично-правовых споров. Там же появилась идея процессуального обособления таких споров и развития административного судопроизводства как самостоятельной формы правосудия. Иногда все начинается именно так: новая идея входит в государственный язык и только потом – в государственный механизм. А между ними – самый долгий и наименее заметный для публики этап: обсуждения, проекты, согласования, сопротивление привычек. Снаружи кажется, что движение слишком медленное. На деле именно тогда решается, останется ли реформа красивой концепцией или станет реальностью. Для адмюстиции Казахстана таким переломным стал период, когда страну возглавил Касым-Жомарт Токаев. При нем идея, долго существовавшая как важное, но все же перспективное направление, была доведена до состояния полноценного государственного института. В каждой крупной реформе есть момент, когда ей необходима политическая воля – готовность довести дело до конца и придать новому институту юридическую форму, а главное – государственный смысл. Новый Административный процедурно-процессуальный кодекс вводился в соответствии с логикой «слышащего государства», и в этой формуле лучше всего слышна внутренняя суть реформы. Административная юстиция – это не просто еще одна процессуальная специализация. Это способ заставить государство слушать и отвечать. Когда Президент говорил, что административная юстиция по-новому выстраивает отношения между госаппаратом и гражданами, а все неясности и противоречия законодательства должны толковаться в пользу граждан и бизнеса, это было важно не как сопроводительная риторика, а как смысловая формула происходящего. Государству предстояло отказаться от внутреннего ощущения, что его позиция в споре уже по определению весомее. Теперь ему нужно было входить в суд как стороне, чьи действия проверяются содержательно, а не формально. В этом роль Касым-Жомарта Токаева трудно переоценить. Государство в буквальном смысле согласилось на более строгую правовую дисциплину в отношениях с собственным гражданином. Для любой власти это серьезный шаг. За политическим решением всегда следует большая внутренняя работа. Для административной юстиции одним из ключевых людей этого этапа был председатель Верховного суда Жакып Асанов – человек, который осознавал масштаб реформы, готовил новую модель организационно, кадрово и методически и стал ее главным внутренним двигателем. Он хорошо понимал: мало написать сильный кодекс, нужно сделать так, чтобы система не «переварила» его по старым привычкам и не превратила новую юстицию в старую практику под новым названием. А потом наступило 1 июля 2021 года. Именно в этот день в Казахстане вступил в силу АППК, и одновременно начали работу специализированные административные суды. Пошли первые иски: налоговые споры, земельные конфликты, обжалование результатов госзакупок, оспаривание действий судебных исполнителей и актов местных органов власти. Судья в Шымкенте или Усть-Каменогорске получал дело, в котором административный орган впервые должен был доказывать свою правоту, а не гражданин ее опровергать. Готовых ответов не было ни у кого, а они требовались прямо сейчас. Перелом заключался не в появлении новой вывески, а в смене процессуальной философии. АППК закрепил активную роль суда: он получил право и обязанность самостоятельно, полно и объективно исследовать обстоятельства дела, при необходимости – истребовать дополнительные доказательства. В делах об оспаривании административного акта бремя доказывания возлагалось на госорган. Хотя раньше гражданин часто должен был сам доказывать, что государство ошиблось. Центром тяжести в этот период стала Судебная коллегия по административным делам (СКАД) Верховного суда, где решалось, будет ли новый кодекс работать или превратится в декларацию. На нее легла нагрузка, которая редко достается уже сложившимся институтам: одновременно рассматривать дела, помогать судам в регионах, вырабатывать подходы, удерживать единую логику АППК и не дать новой модели застыть в прежних процессуальных привычках. Сила первого состава СКАД заключалась в сочетании разных профессиональных миров. Костяк коллегии составили судьи с большим опытом в гражданских и экономических спорах – Нуржан Кайыпжан, Ирина Калашникова, Жанна Ермагамбетова, Сембек Баймаханов. Они знали, как не потерять суть судебного разбирательства в суете запуска. Рядом с ними оказались люди другого склада – Дана Токмурзина, Герман Нурбаев, Ербол Умралиев, Аслан Тукиев, а чуть позднее – Берик Нажмиденов – юристы без судейского прошлого, зато с реальным пониманием того, как рождается административное решение и чем оно оборачивается для тех, кто его получает. Для консервативной судебной системы это был шаг почти дерзкий: Верховный суд переставал быть закрытым миром людей, всю жизнь шедших по одной ведомственной лестнице. Адмюстиция с самого начала требовала хорошей судейской школы, знания того, как устроена власть изнутри. Она рассматривала споры, в которых государство выступает действующим аппаратом со своими процедурами, интересами и привычкой считать себя правым. Привлечение юристов без судебного опыта было не случайным кадровым экспериментом, а попыткой дать новому суду объемное зрение. История ранней адмюстиции была бы неполной, если говорить только о судьях на вершине системы. Огромная организационно-техническая нагрузка в тот период легла на Салтанат Шамшинурову – заведующую секретариатом СКАД. Новый институт создается судебными актами с одной стороны и человеческой собранностью, выносливостью, готовностью не считаться с личным временем – с другой. На таких людях часто держится то, что потом в официальной истории будет названо коротко – успешным запуском. Верховный суд задавал направление, разъяснял, формировал подходы. Но живую практику создавали судьи на местах. Рядом с ними всегда были те, о ком часто забывают: сотрудники аппаратов судов, помощники, секретари судебных заседаний, специалисты. Первый год нужно было объяснять, почему активная роль суда не разрушает беспристрастность, а восстанавливает реальное процессуальное равновесие. Нужно было убеждать, что публично-правовой спор нельзя мерить той же линейкой, что обычный гражданский; следить за тем, чтобы реформа не превратилась в красивую вывеску без внутреннего содержания. Но в Казахстане появился суд, в котором человек в споре с государством перестал быть заведомо слабой стороной.