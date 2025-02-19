Высокоскоростную подземную транспортную сеть построят в ОАЭ

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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Пассажиры будут передвигаться по туннелям в электромобилях на скорости до 160 километров в час

Фото: © The Boring Company

Компания Илона Маска The Boring Company получила разрешение на строительство «Дубайской петли» (Dubai Loop). Эта система туннелей протяженностью 17 километров соединит наиболее загруженные районы крупнейшего города Объединенных Арабских Эмиратов, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Naked-Science

На первом этапе планируют создать 11 станций. Пассажиры будут передвигаться по туннелям в электромобилях на скорости до 160 километров в час.

«Дубайская петля» сможет перевозить более 20 000 пассажиров в час, а в перспективе пропускная способность системы может вырасти до 100 000 человек в час.

Проект во многом напоминает действующую систему Vegas Loop в Лас-Вегасе, где с 2021 года функционируют 5 станций. 

Транспортные средства Tesla будут доставлять клиентов к месту назначения по сети туннелей с односторонним движением, проложенных под улицами. Маск рассказал о планах в ходе видеосвязи с министром искусственного интеллекта Дубая Омаром Аль-Оламой в последний день Всемирного саммита правительств. Выступая на саммите, Маск сказал:

«Я думаю, что как только люди попробуют это, они скажут: «Вау, это действительно круто». Это будет похоже на кротовую нору. Вы просто проходите в нору в одной части города и оказываетесь в другой его части».

В конечном счете, The Boring Company заявляет, что ее цель - расширить Дубайскую кольцевую сеть, чтобы она охватывала весь эмират Дубай. Это позволит перевозить до 100 000 пассажиров.

Система Loop от The Boring Company больше похожа на шоссе, проходящее под землей, чем на систему метро, подобную лондонскому метрополитену.

Электромобили будут въезжать в туннель через наземный вход со станции и следовать по маршруту, пока не достигнут нужной остановки. Затем автомобиль просто выезжает из туннеля через выход со станции и включается в обычное наземное движение.

The Boring Company утверждает, что это быстрее, чем поезд метро, поскольку избавляет от необходимости останавливаться на каждой остановке по маршруту и обеспечивает более высокую потенциальную максимальную скорость. Однако пока неясно, смогут ли водители пользоваться своими собственными автомобилями или им придется ездить на одном из предоставленных Tesla.

 

 

#шоссе #Дубай #Илон Маск #Tesla #туннель

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