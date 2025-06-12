На новой набережной озера Копа послушать легендарный коллектив собралось более 10 тыс. жителей и гостей города. На сцене под открытым небом прозвучали шедевры казахской инструментальной музыки, произведения мировой классики: кюи «Адай», «Саржайлау», «Серпер», «Сарыарқа», а также вокальные композиции «Қарағым-ай» и «Ауылым», произведения Бизе, Штрауса, Ахмета Жубанова и других композиторов.

– Наряду с кюями Курмангазы, Дины, Таттимбета мы исполняем произведения мировых авторов. Это подчеркивает богатство и выразительность казахских национальных инструментов. Но самым важным для нас было почувствовать искренний отклик публики. Зрители Кокшетау приняли наш коллектив с большой теплотой, – говорит дирижер оркестра Абылай Тлепберген.

Концерт украсили вокальные партии солистов Аяжан Куанышалиевой, Ажар Еркебулановой, Батыржана Мыктыбаева, а также народного артиста Казахстана Нурлана Онербаева.

– Признаться, я не думал, что услышу любимые кюи «Сарыарқа» и «Адай» в живом исполнении легендарного коллектива у себя в городе, еще и на берегу озера Копа. Это не просто концерт – это большое культурное событие, которое пробудило в душе гордость за свою страну, за нашу музыку, за талантливых людей, которые сохраняют наследие предков. Такие вечера объединяют горожан, делают их духовно богаче, – делится впечатлениями житель Кокшетау Аманат Кошкенов.

По мнению организаторов, концерт стал ярким открытием летних мероприятий на новой набережной, дав кокшетаусцам отличную возможность насладиться редкими академическими произведениями в исполнении мастеров. И, судя по бурным зрительским аплодисментам, вечер удался на славу.