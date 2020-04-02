Коронавирус

Я с болью прочитал ваше обращение. Биртанов ответил на жалобы врачей

Екатерина Елисеева
Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов на своей странице в Facebook ответил ответил на жалобы казахстанских врачей, передает Kazpravda.kz.

"Мои уважаемые коллеги, дорогие Жанар Мухамеджанова, Тамара Амирбекова, Татьяна Борисовна, Гульнара Хайрина и Айман Оралбаева. Я с болью прочитал ваше обращение и понимаю ваше недовольство. Вынужден признать, что условия, в которых вы находитесь в стационаре для заразившихся COVID-19 вызывают большой вопрос не только у вас, но и у меня. Центральный стационар был неоднократно инспектирован, проверен и определен именно как изолятор, соответствующий всем современным требованиям для лечения этой инфекции. Сейчас я незамедлительно собираю комиссию по этому факту и в кратчайшие сроки обещаю разобраться с этим инцидентом. Прекрасно понимаю, что именно вы находитесь на передовой! Именно вы, те, кто спасает жизни!"– написал глава Минздрава.

Биртанов ответил на вопросы медиков о расходовании, выделенных средств из госбюджета. 

"Я на ближайшем заседании Государственной комиссии еще раз акцентирую внимание и подниму вопрос о предоставлении всех необходимых удобств и условий медикам, находящимся на боевом посту. Гульнара, Вы спрашиваете: "Куда делись все деньги, выделенные государством и пожертвования бизнесменов?". Они направляются на разные цели: на закуп средств индивидуальной защиты, лекарственных средств, медицинских приборов, тестов для диагностики коронавируса, эвакуации наших граждан из "опасных" стран, на поддержку медицинских работников и экономики страны в этот трудный период. Но, что касается помощи нашим медикам, могу точно сказать - по поручению Президента нашей страны в ближайшие дни будет установлена ежемесячная надбавка медицинским работникам, задействованным в противоэпидемических мероприятиях. Все вы в группе риска, и это, конечно, беспокоит руководство страны, предпринимаются беспрецедентные меры по вашей защите", – дополнил он. 

Министр отметил, что для премирования определены 3 группы риска.Для высокой группы риска установлена надбавка в размере 850 тыс тенге - это врачи, средние и младшие мед работники инфекционных больниц, реанимация. Во второй группе риска установлена надбавка к заработной плате - 425 тыс тенге. Для третьей средней группы риска установлена надбавка 212,5 тыс тенге.

"Ко мне поступает много обращений от медиков, которые не попали в озвученные категории. Хочу информировать, что в настоящее время Министерство здравоохранения работает над реализацией поручений, данных Главой государства в части стимулирования труда медиков. В частности, мы принимаем дополнительный приказ, в котором детально расписывается механизм формирования списков и каким образом проводится доплата для медицинских сотрудников. В первую очередь тех, кто работает в инфекционных больницах, борется за жизнь в реанимациях, а также ВСЕХ других медиков, которые вовлечены в борьбу с новой коронавирусной инфекцией", – продолжил Биртанов.

С его слов, все решения будут приниматься открыто, комиссионно. В состав комиссий в регионах будут включены представители общественности и профсоюзных организаций, партии "Nur Otan", местных исполнительных органов - управлений здравоохранения и управлений социальной защиты.

"Хочу напомнить, что в феврале за счет средств Фонда социального медицинского страхования уже были выплачены двойные оклады задействованным медикам Нур-Султана и Алматы. По поручению Президента, для премирования вовлеченного персонала по всей стране выделены дополнительные средства из республиканского бюджета. После принятия соответствующего приказа к 5 апреля будут осуществлены выплаты за март. Сегодня весь мир столкнулся с вызовом, но мы с вами идем вперед, продолжаем предпринимать беспрецедентные меры по защите населения от заражения. Это всего лишь еще одно испытание, которое нам вместе надо достойно пройти", – заявил Елжан Биртанов.

Министр также призывает коллег, которые хотят помочь, присоединиться к команде. Для этого нужно обратиться в отделы кадров управления здравоохранения вашей области или города.

"Дорогие коллеги! Мы должны помнить, сейчас на нас смотрит вся страна, поддерживает и верит в нас! От того, как мы сплоченно работаем в боевых условиях против этой болезни, соблюдаем технику безопасности, бережем себя и трепетно заботимся о пациентах, зависят жизни многих наших соотечественников. Убежден, что МЫ ВМЕСТЕ справимся с этой задачей! Благодарю вас за то, что вы рядом! Берегите себя и своих близких!" – заключил глава министерства.

Ранее в СМИ сообщалось, что медицинские работники изолятора для заразившихся COVID-19 и контактных возмущены размером заработной платы, которую им начислили за месяц работы в опасных условиях для жизни. Также они заявили, что медсестры и санитарки находятся в больнице круглыми сутками без каких-либо условий, ходят по 2-3 дня в одном и том же костюме, хотя он – одноразовый и кормят хуже, чем больных. 



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