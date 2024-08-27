Юбилейную почтовую марку ВИК погасили в Астане

Это событие стало знаковым для всех, кто ценит и уважает богатое культурное наследие кочевых народов

Фото: Дирекция по подготовке и проведению 5-х ВИК в Астане

В рамках 5-х Всемирных игр кочевников состоялась торжественная церемония специального гашения юбилейной почтовой марки из серии «Культура и спорт Казахстана», сообщает Kazpravda.kz

Церемония гашения прошла в торжественной обстановке. Руководитель дирекции по подготовке и проведению 5-х Всемирных игр кочевников Наиль Нуров и председатель правления АО «Казпочта» Асель Жанасова с гордостью провели гашение специальным почтовым штемпелем.

В рамках церемонии руководитель дирекции ВИК Наиль Нуров подчеркнул важность события и отметил его культурное значение.

«5-е Всемирные игры кочевников – это не просто спортивное событие, это живая связь с нашими традициями и культурным наследием. Выпуск юбилейной почтовой марки – это символ гордости за наше прошлое и стремление передать его будущим поколениям. Мы рады видеть, как эта инициатива объединяет людей и вдохновляет на сохранение и развитие культурных традиций кочевых народов», – сказал спикер.

Также председатель правления АО «Казпочта» Асель Жанасова отметила, что выпуск юбилейной почтовой марки является не только символом уважения к культурному наследию, но и значимым вкладом в сохранение и популяризацию традиций кочевых народов.

«Мы гордимся, что можем внести свой вклад в развитие культурного диалога и укрепление связи между поколениями», – добавила она.

Юбилейная почтовая марка, посвященная ВИК, представляет собой уникальное произведение филателистического искусства. Автором марки является начальник отдела маркетинга Дирекции Всемирных игр кочевников Серик Буксиков.

На марке изображен образ «Беркутчи» – хранителя древней традиции, который символизирует стойкость и верность своим корням.

Центральным элементом марки является гофрированный круг, символизирующий круговорот жизни и единство времени и пространства, воплощенные в философии кочевников.

«Тираж марки составляет 5 000 экземпляров, номинальная стоимость – 500 тенге. Изготовленная с применением элементов защиты УФ-краской и тиснением золотой фольгой, марка станет неотъемлемой частью любой коллекции и символом уважения к культурному наследию кочевых народов», – говорится в информации дирекции ВИК.

В пресс-службе отметили, что 5-е Всемирные игры кочевников пройдут 8-13 сентября. Ожидается, что в мероприятии примут участие порядка 2 800 участников из 89 стран. На Всемирных играх кочевников в Астане будет разыграно 97 комплектов медалей по 21 виду спорта.

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